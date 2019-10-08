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دوليه

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«فيفا»: «العراق وهونغ كونغ» قائمة في البصرة


أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» امس أنه يتابع الوضع عن كثب في العراق بعد الاحتجاجات الدامية منذ مطلع الأسبوع الماضي، مشيرا الى أن مباراة «أسود الرافدين» ضد هونغ كونغ ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 لاتزال قائمة في البصرة بعد غد. وكان «فيفا» منح الاتحاد العراقي في أغسطس، الضوء الأخضر لخوض التصفيات على أرضه في ملعب مدينة البصرة (جنوب). لكن الاحتجاجات التي تشهدها مناطق عراقية عدة لاسيما بغداد والمحافظات الجنوبية في الأيام الماضية، والتي أدت الى مقتل أكثر من مئة شخص، دفعت الاتحاد العراقي لتأجيل مباريات ضمن الدوري المحلي.


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