دوليه

سقط الزمالك في فخ التعادل أمام إف سي مصر بهدف لكل فريق اول من امس في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز المصري.

الزمالك كان نجح في التغلب على فريقي الاتحاد السكندري ومصر المقاصة في الجولتين السابقتين ليتعثر بعدها في لقاء إف سي مصر قبل أن يواجه الأهلي يوم 19 أكتوبر في الجولة الرابعة. وارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة السابعة ليحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري خلف الأهلي صاحب الـ9 نقاط وبفارق الأهداف عن بيراميدز والمقاولون على التوالي بينما أصبح رصيد اف سي نقطتين في المركز 15.

بدأ الزمالك بقوة رغم التعديلات العديدة التي اجراها على التشكيلة للغيابات الكثيرة في القائمة لكن وضح مع ذلك استهانة الأبيض بالمنافس الصاعد للمرة الأولى للدوري الممتاز وهو ما دفع ثمنه الفريق. الزمالك استطاع أن يتقدم في الدقيقة 15 من اللقاء بعد تمريرة طولية من يوسف أوباما إلى أشرف بن شرقي الذي انفرد ووضع الكرة داخل الشباك.

تراجع الزمالك بلا مبرر وهبط مستوى اللاعبين ما منح الفرصة للمنافس للهجوم على استحياء ومع توالي الدقائق زادت ثقة اف سي ليهدد مرمى محمد عواد.

وشهدت الدقيقة 39 إهدار مصطفى سلطان فرصة هدف لا يضيع لإف سي بعدما تلقى كرة عرضية انفرد على إثرها بعواد تماما إلا أنه صوب الكرة أعلى العارضة. ونجح عمر حبشي في تسجيل هدف تاريخي لمصر في الدقيقة 45+2 حيث أنه الأول للفريق بالدوري الممتاز ليدرك التعادل لفريقه. وأهدر عمر السعيد فرصة هدف محقق للزمالك في الدقيقة 46 من اللقاء بعدما تلقى كرة عرضية ليحولها بالرأس ولكنها مرت بجانب القائم الأيسر. وفي الشوط الثاني تواصل نفس السيناريو بهجوم مكثف من الزمالك ومرتدات لإف سي مصر.

وأهدر السعيد فرصة هدف ثان للزمالك في الدقيقة 60 بعدما تلقى عرضية أرضية أمام المرمى مباشرة ليسددها نحو الشباك لكن وليد توفيق حارس مصر تصدى لها ببراعة.

وأهدر الزمالك عدة فرص أخرى ولجأ لاعبو مصر للسقوط لإهدار الوقت واحتسب الحكم 6 دقائق كوقت بدل من الضائع.

وكاد أحمد الشيخ أن يفاجئ الزمالك في الدقيقة 90+6 بعد خطأ دفاعي فادح ليتسلم الكرة في موضع انفراد تام بالمرمى إلا أن عواد نجح في التصدي لتصويبته ليحافظ على التعادل للأبيض.

في لقاء آخر، سقط بيراميدز أيضا في فخ التعادل أمام مضيفه طلائع الجيش بنتيجة 2-2.

وأصبح رصيد بيراميدز 7 نقاط في المركز الثاني متساويا مع المقاولون العرب أما طلائع الجيش فحصل على النقطة الثانية وبقي في المركز الـ14. وتقدم ايريك تراوري لبيراميدز في الدقيقة 65 وتعادل تالا نداييه للجيش في الدقيقة 84 وتقدم الفريق العسكري في الدقيقة 91 عن طريق كريم طارق قبل أن ينقذ محمد فاروق فريقه بيراميدز من الخسارة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 94. وانتهت مباراة الجونة ومصر للمقاصة بفوز الأول بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد حسني فتحي لاعب مصر للمقاصة عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

ورفع الجونة رصيده إلى 3 نقاط في المركز الـ12 خلف المقاصة بفارق الأهداف. وتعادل حرس الحدود مع طنطا 1-1 ليحصل كل فريق على نقطة ليصل رصيد الأول إلى 3 نقاط عاشرا والثاني إلى 4 نقاط تاسعا.

