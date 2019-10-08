دوليه

حسم مرتضى منصور رئيس الزمالك مصير المدير الفني للفريق الصربي ميتشو بعد النتائج المتذبذبة للفريق في الفترة الأخيرة.

وأكد مرتضى ان ميتشو مستمر حتى نهاية الموسم الجاري مضيفا أنه لن يتحدث عن أي عقوبات أو قرارات ضد لاعبي الزمالك في وسائل الإعلام. وتابع : «ميتشو لن يرحل وهو باق حتى نهاية الموسم وكذلك مساعديه الأجانب ولكن قد يتم إضافة عناصر جديدة للجهاز الفني وفي أضيق الحدود». وأكمل: «فرضت عقوبات بالفعل على عدد من اللاعبين ولكن لا مجال للحديث عنها في الإعلام وتعلمنا من الماضي وقراراتنا نتخذها في الغرف المغلقة». وزاد: «هناك أخطاء أمام فريق إف سي مصر وكذلك غرور ولدينا لاعبون بمجرد أن انضموا إلى المنتخب أصبحوا متكبرين». وواصل رئيس الزمالك انتقاده لمحمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق السابق. وكان كهربا رحل عن نادي الزمالك مؤخرا وانتقل لصفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالي وسط تأكيدات من رئيس الزمالك بعدم أحقية اللاعب فيما فعله لأنه مرتبط بعقد مع النادي. وأكد كهربا في وقت سابق أنه لا يوجد عقد يربطه بنادي الزمالك وبالتالي قراره سليم وسط أنباء عن عودته للأهلي في يناير المقبل. وقال مرتضى: «الزمالك خيره على كهربا لكنه يقوم بتوجيه السباب للنادي ولهذا قمت بمعاتبة جنش بسبب قيامه بالتقاط صورة معه». وواصل :»لو كهربا رجل يذهب إلى الأهلي ووقتها سيكون الأهلي قد حصل على لاعب لديه تعاقد لمدة 3 سنوات مع الزمالك». وشدد «إذا كان هناك لاعب في الأهلي يحصل على 20 مليون في الموسم على سبيل المثال سأدفع له 40 مليون وسأحصل على نصف فريق الأهلي في تلك الحالة».

