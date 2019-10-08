دوليه

تصدرت الولايات المتحدة الاميركية الترتيب العام للميداليات في بطولة العالم لألعاب القوى التي اسدل الستار على منافساتها في العاصمة القطرية الدوحة أول من أمس، مع 14 ذهبية و11 فضية و4 برونزيات، بفارق مريح عن كينيا التي أحرزت 5 ذهبيات وفضيتين و4 برونزيات، ثم جامايكا في المركز الثالث مع 3 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات. وسجل في البطولة التي تقام في منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى رقمان قياسيان كلاهما من نصيب الولايات المتحدة، وذلك في سباق التتابع المختلط أربع مرات 400 م مع 3:09.34 دقيقة، علما بأن السباق استحدث في نسخة هذا العام، وللعداءة دليلا محمد في سباق 400 م حواجز مع 52.16 ثانية، علما بأن الرقم القياسي السابق كان في حوزتها أيضا وسجلته في التجارب الأميركية (56.20 ث).

وتقام النسخة المقبلة من بطولة العالم في مدينة يوجين الأميركية عام 2021، على أن تليها نسخة بودابست 2023.

وفي المؤتمر الختامي للبطولة وصف رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى البريطاني سيباستيان كو نسخة الدوحة بأنها «الافضل من ناحية أداء الرياضيين».وقال:» خاض الرياضيون غمار البطولة وهم أكثر استعدادا وبالتالي فإن هذه الرياضة في صحة جيدة». وكشف عن سقوط 21 رقما قاريا، بالإضافة الى تسجيل 78 رقما وطنيا، مشيرا الى أن معدل اعمار الرياضيين والرياضيات الذين احرزوا الالقاب في النسخة الحالية، ما دون الـ24 عاما «أي نحن في صدد رؤية جيل جديد في السنوات القادمة».وتابع: «حصدت 40 دولة مشاركة ميداليات في نسخة الدوحة وهذا يجسد أن رياضتنا عالمية».

وكان العداء الكيني تيموثي شيرويوت توج بذهبية سباق 1500 م في اليوم الاخير من البطولة، فيما سيطرت الولايات المتحدة على سباقي التتابع 4 مرات 400 م في الفئتين.

وسجل شيرويوت 3.29.26 دقيقة متقدما بفارق اكثر من ثانيتين عن الجزائري توفيق مخلوفي (3.31.38 د) صاحب الفضية، في حين نال البولندي مارسين ليفاندوفسكي البرونزية مع 3.31.46 د. وتصدر شيرويوت السباق منذ البداية وحتى النهاية ولم يصمد في وجهه سوى مواطنه رونالد كويموي في اللفتين الأوليين لكنه سرعان ما غرد خارج السرب ليجتاز خط الوصول من دون منافسة على الاطلاق. وكانت المواجهة مرتقبة بين شيرويوت والشاب النروجي الصاعد جاكوب اينغربريغستن، لكن الاخير لم ينافس على المراكز الاولى في اي من مراحل السباق واكتفى بالمركز الرابع ليفشل بوضع حد لسيطرة العدائين الافارقة على هذا السباق في النسخ الاربع الاخيرة. وحقق شيرويوت صاحب الفضية قبل عامين في بطولة العالم في لندن، أفضل توقيت هذا العام (3:28.77 دقيقة) عندما تغلب على النروجي بالذات في لقاء لوزان السويسري. وضربت الولايات المتحدة بقوة في التتابع، فحققت فوزا مزدوجا باحرازها الذهبية في سباقي التتابع 4 مرات 400 م في فئتي الرجال والسيدات.

وتألف المنتخب الاميركي للرجال من فرد كيرلي ومايكل تشيري وويلبرت لندن وراي بنجامين الذي نال فضية سباق 400 م حواجز، مسجلا توقيتا مقداره 2.56.69 دقيقة امام جامايكا مع 2.57.90 د وبلجيكا في المركز الثالث مع 3.03.06 د. وفي فئة السيدات، قادت العداءة دليلة محمد الفائزة بسباق 400 م حواجز، منتخب بلادها الى احراز المركز الاول مانحة في الوقت ذاته الذهبية الثالثة عشرة لمواطنتها الاسطورة اليسون فيليكس في بطولات العالم.

وعلى الرغم من عدم مشاركة اليسون في السباق النهائي بل فقط في التصفيات حيث حققت افضل توقيت بين جميع العداءات، فانه يحق لها الحصول على ذهبية بدورها.

وسجلت سيدات الولايات المتحدة 3.18.92 دقيقة امام بولندا مع 3.21.89 دقيقة، وجامايكا مع 3.22.37 دقيقة.

وفاجأ اندرسون بيترز من غرينادا منافسيه في مسابقة رمي الرمح برمية رائعة مع 86.89 مترا، محسنا رقمه الشخصي باكثر من مترين.وحل الاستوني ماغنوس كيرت ثانيا مع 86.21 مترا، والالماني يوهانيس فيتر ثالثا مع 85.37 م.وبات بيترز ثاني رياضي من غرينادا يحرز ذهبية في بطولة العالم بعد العداء كيراني جيمس في سباق 400 م عام 2011 في دايغو.واحرزت الالمانية مالايكا ميهامبو ذهبية مسابقة الوثب الطويل وكانت الوحيدة التي تخطت حاجز الـ7 امتار وسجلت 7.30 مترا،وحلت الاوكرانية مارينا بيخ-رومانتشوك ثانية مع 6.92 م بفارق سنتم واحد عن النيجيرية ايسي برومي مع 6.91 م.وحسنت ميهامبو خلال وثبتها الفائزة رقمها الشخصي بفارق 16 سنتم. وفي سباق 100 م حواجز للسيدات، توجت الاميركية نيا الي بتسجيلها 12.34 ثانية امام مواطنتها كندرا هاريسون (12.46 ث) والجامايكية دانييل وليامس (12.47 ث). واحرز العداء الاوغندي جوشوا شيبتيغي ذهبية سباق 10 الاف م مسجلا 26.48.36 دقيقة ليصبح اول عداء من اوغندا يتوج بذهبية هذا السباق، علما بانه اكتفى بالفضية في لندن عام 2017. وتألق شيبتيغي هذا العام بفوزه بسباق اختراق الضاحية في ارهوس الدنماركية وفي نهائي الدوري الماسي في سباق 5 آلاف م. ونال الفضية الاثيوبي يوميف كيجيلشا مع 26.49.34 د، والكيني رونيكس كيبروتو البرونزية مع 26.50.32 دقيقة.

