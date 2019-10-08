محلية

نستكمل نقدنا للقرار رقم (63) 2019 لما جاء من قرارات قد تكون جديدة او غير مدروسة بعناية، فواضح انهم لم يسترشدوا (صح) في المبالغ المرصودة للفئات السنية او الشبابية او الفرق الاولى؟ فقد جاءت المادة (2) من الباب الاول في تطبيق أحكام هذا القرار... بأن يكون منح الدعم على اساس ان يلتزم الطرفين بعدة امور... أولا النادي: بأن يلتزم بتطبيق 23 بندا لكي يحصلوا على الدعم؟ حيث تتدخل الهيئة باسلوب غير مباشر في ادارة النادي أو تأمرها بأمور خارج قدراتها المالية والبعض الاخر مكرر من قانون 87/2017 (لا اعلم لماذا؟) وهذا قد يكون متعارضا مع ما جاء بقانون 87 في المادة 4 في ان يكون للنادي وحده اتخاذ قرار ادارة اموره الرياضية؟ اما فيما يخص هيئة الرياضة حيال هذا القرار: (63/2019) هو ان يكون هناك عقد بينها و بين الاندية و ان توفر النظم الالية لربطها معهم.

وقد جاء القرار (63/2019) بعدة جداول توضيحية في كيفية توزيع الاعانة المالية والتي تمت مراجعتها لمعرفة نظرة الهيئة للقيمة المالية التي تحتاجها فرق النادي لكي تستطيع ان تطور فرقها الرياضية كل فريق منفصل عن الاخر... الامر الذي وجدته معقدا ولن يمكن الاندية في تطبيقه بالحرف الواحد... وقد يجبر الاندية على البحث عن الارخص في الصرف على اللاعبين سواء كمدربين او امكانات وادوات فنية او ملابس فلاعب كرة القدم يكلف النادي ملابس مابين 200 إلى 500 دينار في الموسم الكروي... فأتذكر عندما كنت عضوا بمجلس ادارة النادي العربي ان فريق كرة القدم بمختلف مستوياته كان يستهلك 50 % من ميزانية النادي

الحكومية وايضا التجارية ونحن ننظم ستة عشر لعبه.

فكنت افضل ان تكون هناك فكرة اخرى في كيفية صرف الاعانة بناء على عدد الالعاب الرياضية و تقييم كلفه اللعبة بناء على الواقع الحالي لكلفة بناء فريق رياضي منتج او كان الاحرى الاهتمام بتخفيض عدد الالعاب بالنادي (خصوصا الالعاب الصعبة والتي ليست محل اهتمام البعض لها كالجمباز)... عموما لن اعترض على ما قدمته الهيئة واقول فلنجربها موسمين او ثلاثة ومن ثم نـأخذ القرار المناسب في هذا الدعم.... واتمنى ان يتوقف من ينادي بتطبيق الاحتراف الحكومي حاليا طالما اننا نصدر كل يوم قرارا بتخفيض او ترشيد الانفاق بالرياضة... ان هذا القرار بالتأكيد له ايجابياته في توجيه اوجه الصرف ولكن ليعلم الجميع ان مستويات تفكير وادارة الالعاب الرياضية تختلف اختلافا كبيرا بين ناد واخر و للاسف الانجازات الرياضية

ليس لها مكان في هذا القرار....

والله من وراء القصد.

