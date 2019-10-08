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ذكر المدير التنفيذي لكأس العالم لكرة القدم «قطر 2022» ناصر الخاطر إن الكويت من أكبر الدول الداعمة لإنجاح استضافة بلاده لهذا الحدث الرياضي الكبير، مؤكدا أن استعداداتها للبطولة تسير بشكل ممتاز. جاء ذلك اول من امس في كلمة للخاطر خلال الجلسة الحوارية ضمن فعاليات «المنتدى العلمي للفنون والاعلام واتجاهات المستقبل» الذي تنظمه الهيئة العامة للشباب الكويتية برعاية سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ومشاركة شباب من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والمغرب.

وأضاف الخاطر أن قطر تستضيف المونديال أهم وأكبر المحافل الرياضية الدولية لما له من أثر بالغ على التنمية وتسريع أعمال البنية التحتية للبلاد فضلا عن دوره الكبير في استدامة التنمية البشرية والاقتصادية في بلاده.

ولفت إلى الشراكة بين لجنة المشاريع والارث القطرية والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لتنظيم البطولة مؤكدا منح تسهيلات كبيرة لجميع الجماهير التي ستحضر من انحاء العالم للمشاركة في المونديال.

وأفاد بأن هناك نحو 20 ألف متطوع سيكونون في خدمة الجماهير في حين ستقام المباريات على ثمانية ملاعب منها سبعة جديدة كليا اضافة الى ستاد خليفة الدولي الذي تمت صيانته.

وأوضح أن جميع الملاعب ستعمل بنظام تقنية التكييف على الرغم من أن البطولة ستقام في فصل الشتاء مبينا أن مساحة قطر الصغيرة نسبيا مقارنة بالدول السابقة التي استضافت البطولة وقرب الملاعب فيما بينها سيشكل عاملا ايجابيا للجماهير التي يتوقع أن يفوق عددها المليون شخص.

وذكر أنه سيكون بإمكان الجماهير التي ستشارك في هذا المحفل الرياضي الكبير حضور أكثر من مباراة في يوم واحد بفضل شبكة المواصلات الحديثة التي جهزتها قطر لاستقبال البطولة.

وقال الخاطر إن لجنة المشاريع والارث القطرية ستعمل على استثمار هذه الاستضافة الكبيرة في إبراز الثقافة الخليجية والعربية في ظل المتابعة الكبيرة لهذا الحدث من مختلف دول العالم.

وأضاف أن اللجنة ستعمل على نشر الثقافة الخليجية الأصيلة البحرية منها والبرية عبر تنظيم واقامة الندوات والمحاضرات المتعلقة بهذا الشأن الى جانب مشاركة الفنون العربية والخليجية التي ستكون حاضرة في المونديال.

وحضر الجلسة الحوارية المدير العام للهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري وقياديو الهيئة وعدد من نجوم الكرة الكويتية وأعضاء الوفود العربية المشاركة في المنتدى ومجموعة من الاعلاميين وضيوف المنتدى.

يذكر أن المنتدى انطلق يوم الأحد ويستمر أربعة أيام بمشاركة شبابية من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والمغرب.

