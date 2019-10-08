محلية

أعلن اتحاد الكرة عن تخصيص طائرة لنقل مشجعي الأزرق الى العاصمة الأردنية عمان لمؤازرة المنتخب في لقائه مع نظيره الاردني بعد غد الخميس ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.

وقال الاتحاد في بيان ان الطائرة الخاصة التي وجه رئيس اللجنة الاولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح بتوفيرها ستقل الجمهور الى الاردن في نفس يوم اللقاء موضحا انه تم فتح الباب لتسجيل اسماء الراغبين في حضور المباراة. ونقل البيان عن رئيس الاتحاد الشيخ احمد اليوسف جزيل الشكر والامتنان الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح على دعمه للاتحاد وتوفير الطائرة الخاصة مشيدا بدور رئيس اللجنة الاولمبية في تسهيل جميع الامور وتذليل الصعاب لنقل جماهير الازرق الى الاردن.

ويواصل المنتخب الوطني تدريباته على ملعب الكرامة في العاصمة الاردنية تحت قيادة مدربه ثامر عناد وبمشاركة جميع اللاعبين، على ان يخوض تدريبه الرئيسي على ستاد عمان الدولي يوم غد.

من جانب آخر، انتقد لاعبو المنتخبين الأردني والسنغافوري أرضية ستاد عمان الدولي الذي احتضن مباراة الفريقين الودية السبت الماضي والذي ستقام عليه كذلك مباراة الأزرق مع الأردن بعد غد.

وترافقت الشكوى من أرضية الملعب مع قرار الجهاز الفني للأزرق تغيير ملعب التدريبات من خريبة السوق إلى ملعب الكرامة الذي تشبه أرضيته ستاد عمان الدولي من أجل أن يعتاد اللاعبون على نوعية الأرضية ولا يتفاجؤون برداءتها يوم المباراة.

ونقلت صحيفة «الغد» الأردنية عن لاعبي المنتخب الأردني «دهشتهم، لظهور أرضية ستاد عمان بهذا السوء، رغم فترات الاغلاق الطويلة التي يخضع لها الملعب، مطالبين وزارة الشباب بضرورة الإسراع في صيانة الملعب، قبل المباراة الحاسمة أمام منتخب الكويت يوم الخميس».

وذكرت الصحيفة: «تساءل لاعبون عن وضعية الملعب لو أقيمت المنافسات المحلية خلال الشهرين الماضيين، لافتين إلى أن الملعب سيكون متهالكا وغير صالح للعب، رغم أن حاله الآن ربما لا يكون صالحا لمباريات بحجم مباريات رسمية للمنتخب».

وأضافت أن لاعبي سنغافورة كذلك كشفوا لمسؤولين في اتحاد الكرة عن دهشتهم واستغرابهم من سوء أرضية الملعب، معتبرين أن الملاعب التي تدربوا عليها، افضل من الملعب الذي لعبوا عليه أمام «النشامى».

وأشارت الصحيفة إلى أن ارضية ستاد عمان، يتم صيانتها بـ»ترقيع الأرضية»، بدلا من صيانتها بالشكل الصحيح والنموذجي، ونقلت عن اللاعبين تساؤلهم عن الأسباب التي تدفع إلى تأخير صيانة الملعب الرئيسي في الأردن، خصوصاً أن الفترة الحالية تعتبر نموذجية لصيانة الملعب، وهو أحد أهداف ترحيل المنافسات الى شهر فبراير المقبل.

وأسندت إلى أحد نجوم المنتخب الأردني مناشدته لمدينة الحسين للشباب، ووزارة الشباب، ضرورة الاسراع في قص عشب الملعب، وترتيب الأرضية قبل مباراة الأزرق، لافتة إلى عدم صلاحية ملاعب التدريب، مثل ملعب الكرامة الذي يؤثر على تدريبات اللاعبين بشكل جيد.

وشهدت تدريبات «النشامى» انضمام المحترفين ياسين البحيت وأنس بني ياسين وعامر شفيع وبهاء عبدالرحمن وموسى التعمري، فيما لم تتضح الصورة بعد بخصوص لاعب السيلية القطري محمد أبو رزيق الذي تعرض للإصابة مع فريقه ويخضع حالياً لبرنامج تأهيلي في مركز اسبيتار في الدوحة.

