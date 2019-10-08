محلية

اختتمت مساء الأول من أمس دورة المدربين الدولية للمستوى الأول لكرة الطاولة برعاية الاتحاد الدولي للعبة وبإشراف الاتحاد الكويتي ، وبمشاركة 18 مدربا ومدربة من مختلف الأندية، واستمرت الدورة التدريبية لمدة 5 أيام على فترتين صباحية ومسائية وبمجموع 30 ساعة (نظري وعملي) على صالة نادي اليرموك، ووزع رئيس مجلس إدارة الاتحاد علي الدبوس وأمين الصندوق أنور الكندري والمدير الفني صبري جمعان الشهادات الدولية على المدربين في اليوم الختامي الذي أقيم في فندق هوليداي إن السالمية.

ورحب الدبوس بجميع المشاركين، مؤكدا بأن مجلس الإدارة حريص على دعم كرة الطاولة الكويتية بالكوادر المؤهلة فنيا وعلميا لتطويرها، وقال:» نسعد بتواجد هذه الكوكبة المتميزة من مدربي الأندية الساعين للحصول على آخر المستجدات في العلوم التدريبية، وسوف نواصل دعم جميع الكوادر الفنية والإدارية لأسرة كرة الطاولة، سواء عبر الدورات التدريبية للمدربين والإداريين والحكام، أو عبر المعسكرات الخارجية والمشاركات الدولية لمختلف منتخباتنا الوطنية»، متمنيا التوفيق والسداد للمدربين بعملهم في الأندية.

وأكد الدبوس أن اتحاد كرة الطاولة دائم التنسيق والتواصل مع الاتحادين الدولي والآسيوي لكل ما من شأنه تطوير اللعبة في الكويت، والارتقاء بها إلى الأفضل على جميع المستويات، وأضاف: «نشكر كل من ساهم بنجاح الدورة سواء الحضور او المدربين، اومجلس إدارة نادي اليرموك الذي وفر الصالة لإقامة المحاضرات عليها، وكذلك المحاضر والدولي السابق يوسف بن ناجي». من جهته ذكر صبري جمعان أن الهدف الرئيس من الدورة التي أقامها الاتحاد هو تطوير قدرات المدربين الفنية، وإطلاعهم على أحدث العلوم والدراسات التدريبية الشاملة، والتي أسهمت وتسهم بتطوير القدرات الفنية للاعبين، مضيفا: «طموحنا يجب أن لا يقف عند سقف معين، ونحن معا تنتظرنا مسؤولية مشتركة، تتمثل بالنهوض بالطاولة الكويتية إلى أفضل المستويات، ولن يكون هناك نجاح متوقع إن لم يكن العمل الجاد والتعاون شعارنا المشترك».

من جانبه صرح الخبير المعتمد في الاتحاد الدولي لكرة الطاولة يوسف بن ناجي أن الدورة التدريبية تطرقت إلى عدة محاور رئيسية أهمها دور وأساسيات التغذية الصحية المناسبة للاعبي كرة الطاولة، وكيفية انتقاء وصقل وتطوير النشء، بالإضافة إلى آلية عمل الحصص التدريبية وبنيتها الأساسية والمعسكرات الرياضية، لافتا إلى أن المحاضرات التي ألقيت جاءت متطابقة مع المنهج المتبع دوليا سواء من الناحية النظرية أو العملية، وقد جاء الحضور خلال الأيام الخمسة بنسبة كاملة.

