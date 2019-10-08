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انطلقت دورة المحبة والاخاء لكرة القدم للجالية اليمنية والتي تقام برعاية من سفارة الجمهورية اليمنية بالكويت ومكتب جامعة عدن وبرعاية مجموعة شركات سهران.

ويشارك في البطولة التي يشرف عليها وينظمها رؤساء الفرق اليمنية في الكويت بقيادة مبارك حترش، 10 فرق من جميع محافظات اليمن وهي شباب اليمن، شباب المهرة،صقور المهرة، الأصالة الحضرمية، نجوم حضرموت، شباب وادي حجر،الطليعة، شباب تعز، الشباب والاتحاد. وافتتحت البطولة التي تقام بنسختها الثانية، الجمعة الماضي وهي مستمرة لغاية تاريخ 19 اكتوبرالحالي . ووجه رئيس اللجنة المنظمة مبارك حترش شكره إلى دولة الكويت ممثلة في بالهيئة العامة للرياضة لتسهيل اقامة البطولة، وكذلك كافة القائمين على تنظيم الدورة الحالية وهم اللجنة المنظمة واللجنة الاعلامية واللجنة الخدمية.كما شكر حترش كل الجماهير المساندة والدعم الإعلامي لمختلف القنوات اليمنية بتنسيق متميز من المخرج ياسر الظاهري.

