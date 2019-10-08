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تغلب العربي على نظيره برقان 79-63 بجدارة أول من امس على صالة نادي النصر ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدور التمهيدي في دوري كرة السلة والتي شهدت أيضاً فوز اليرموك على الصليبخات 70-49.

وبهذه النتائج تصدرت فرق العربي والجهراء ترتيب الفرق برصيد 7 نقاط وجاء ثانياً القادسية والكويت وكاظمة والشباب واليرموك برصيد 6 نقاط كما ارتفع رصيد اندية برقان والساحل والصليبيخات والقرين والنصر الى 5 نقاط ثم التضامن 3 نقاط.

وينص نظام البطولة على تأهل اول ستة فرق في الدور التمهيدي الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من قسمين على ان تتأهل اول أربعة فرق منهم للمربع الذهبي الذي سيلتقي به الأول مع الرابع والثاني مع الثالث ثم يتأهل الفريقان الفائزان الى النهائي الذي سيقام بنظام «بلاي اوف» من ثلاث مباريات.

في المباراة الاولى تبادل العربي وبرقان التقدم خلال الربع الأول الا ان الاخضر بدأ يفرض سيطرته على المباراة مند نهاية الربع الذي انهاه متقدماً 20-17، وواصل العربي سيطرته على المباراة مستغلاً طول قامة لاعبيه تحت السلة مثل محمد المطيري وعلي بوصلحة واختراقات المميز يوسف بورحمة بيد ان برقان لم يكن سيئاً واستطاع ان يواصل مجاراته لمنافسه من خلال تألق احمد المطيري ومحمد السيسي الا ان الربع الثاني انتهى لمصلحة الاخضر 41-35.

وحسم العربي المباراة لمصلحته في الربع الثالث بعدما سجل 17 نقطة مقابل 4 نقاط لبرقان الذي لم يستطع اختراق دفاع العربي واضاع العديد من الهجمات السهلة الامر الذي انهى الربع الثالث للأخضر بنتيجة 58-39 وترجم العربي افضليته في الربع الرابع حيث حسم المباراة لمصلحته 79-63.

