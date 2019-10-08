وطن النهار

فيما نفذت هيئة القوى العاملة ممثلة في فرق تفتيش السلامة المهنية، حملة تفتيشية مفاجأة على المساكن العمالية في منطقة جليب الشيوخ، رصدت 31 موقعا لا يصلح للسكن الآدمي تستخدمها شركات متعاقدة مع جهات حكومية، الى جانب رصد مجموعة من التعديات والمخالفات على المحال التجارية والاسواق العشوائية، مشيرة الى أنه سيتم رفع تقارير بشأن المساكن غير الآدمية والطلب من الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية اخلائها والانتقال الى مساكن أخرى في مناطق خارج الجليب.

من جانبها، أكدت نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتطوير الاداري في الهيئة ايمان الأنصاري على هامش الجولة، أن الهدف من الجولة البحث عن المساكن العمالية والتأكد من الصحة والسلامة المهنية المطابقة للمعايير الدولية المطابقة للعمال. وذكرت الأنصاري أن الدولة تهدف الى توفير سكن عمالي متوافق ومناسب للعمالة لاسيما المرتبطة مع الجهات الحكومية لافتة الى أن الاسبوع الحالي سيكون ختاماً لجولات تم تنفيذها خلال الاسبوعين الماضيين لرصد المخالفات والتعديات.

وأضافت أن الاجراءات القانونية التي يتم اتخاذها تبدأ بالانذار الأول وبعدها يتم وقف الرخص واغلاق الملف بحيث تكون المخالفات تدريجية بدءا من عدم استجابة رب العمل بالتقارير التي ترد اليه لاسيما الشركات المرتبطة بالعقود الحكومية. وبينت أن هناك التقرير النهائي الذي سيتم اصداره الاسبوع الحالي يشمل ملاحظات حول الاسقف ودورات المياه والارضيات والسكن بشكل عام وعدم تناسبه مع الشروط الخاصة بسكن العمالة الوافدين ما تعتبر مخالفات وسيجري الاعلان عنها لاحقا.

من جهته، بين مدير المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية نايف المطيري أن فرق التفتيش قامت بمسح ميداني كامل لبيان حالة المساكن العمالية التي تتعاقد مع الجهات الحكومية ورفع تقارير بشأن الوضع العام لاتخاذ الاجراءات القانونية لاسيما وأنه تم رصد مجموعة من المخالفات.

وبين ان اللجنة العليا المشكلة للسلامة بين الجهات الحكومية سترفع تقريرها لمجلس الوزراء بشأن وضع المساكن العمالية الحكومية داخل منطقة الجليب بعد ماتم رصده لاتخاذ الاجراء بشأنها نظرا وأن المنطقة لاتملك بنية تحتية مناسبة. وأفاد أن مانسبته 80% من المحلات التجارية داخل قطع الجليب لا تملك تراخيص ولا تصلح للتجارة وليس لديها عمالة مرخصة وأن أكثر العمالة الموجودة في المنطقة مخالفة.

