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«التمييز» قضت ببراءة مغرد من 3 تهم «أمن دولة»

مشعل عبدالله
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الثلاثاء 08 أكتوبر 2019

أنقذت محكمة التمييز مغرداً من 3 اتهامات خطيرة أحدها صُنف أمن دولة، بعدما اكتشفت ان الحساب الذي يدون التغريدات باسمه قد أنشأه شخص آخر يريد أن يكيد له ويورطه في قضية يُسجن من خلالها، حيث انه بالرغم من ان الحساب يحمل اسمه، لكنه لايعود له.
وحضر دفاع المتهم، المحامي محمد منور المطيري امام المحكمة، واكد ان موكله أنكر الاتهامات المسندة اليه منذ فجر التحقيقات، وان الحساب الذي يحمل اسمه ليس دليلاً، اذ إن أي شخص يستطيع أن يقوم بفتح حساب ويضع اسم شخص آخر ويرتكب جرائم. وقال منور ان تحريات المباحث لايجب أن يرتكن اليها كدليل وحيد.


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