وطن النهار

احتفلت الجمعية الكويتية لرعاية وتأهيل المسنين باطلاق فعاليات يوم العمل التطوعي الثالث لخدمة كبار السن بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بإدارة مراكز الخدمة والادارة العامة للمرور، وذلك برعاية وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام والذي اناب عنه الوكيل المساعد لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي وحضوررئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين الاستاذ إبراهيم طاهر البغلي مع عدد من قياديي الوزارة ومديري مراكز خدمة المواطن في المحافظات وادارات الادارة العامة للمرور، ومشاركة شخصيات فاعلة وناشطة في المجتمع الى جانب مجموعة من الفرق التطوعية لمساعدة وخدمة المسنين.

وأعرب رئيس الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ابراهيم طاهر البغلي، خلال الاحتفال عن شكره وتقديره لقياديي ورجالات الداخلية على حضورهم الذي يؤكد حرصهم على مشاركتنا واهتمامهم في دعمنا لتنفيذ برامجنا وخططنا التنموية المتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل المسنين المستفيدين من الخدمات التي تقدمها مراكز خدمة المواطن المختلفة في وزارة الداخلية.

وقال البغلي «يسرني أن ألتقي معكم في هذا الحفل بمناسبة الاحتفال بذكرى عزيزة على قلوبنا تتمثل بالاحتفال باليوم العالمي للمسنين الذي يصادف الاول من اكتوبر، هذا اليوم الذي تم تحديده من هيئة الأمم المتحدة ليكون يوما عالميا تحتفي به جميع دول العالم بالمسنين تعزيزا لمكانتهم وتدعيما لدورهم في المجتمع».

واضاف البغلي : كما تتشرف الجمعية بالإعلان عن بدء فعاليات يوم العمل التطوعي الثالث، الذي تنظمه بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، ومشاركة 12 مجموعة تطوعية تضم 120 متطوعا ومتطوعة تم تدريبهم وتأهيلهم على مهارات التعامل مع كبار السن من الناحية النفسية والاجتماعية والخدمية، سيعملون على رعاية وخدمة وتأهيل المسنين وذلك تشجيعا لهم على العمل التطوعي»، معربا عن سعادته بالمساهمة في دعم عملهم ومساعدتهم في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والأمني والخدمي والإنساني والتطوعي في البلاد.

وتقدم البغلي بتحية إعزاز وإكبار إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وإلى سمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح على ما يولونه من رعاية متميزة لكافة القضايا المجتمعية والأمنية في دولتنا.

من جانبه، قال ممثل راعي الحفل وكيل وزارة الداخلية الوكيل المساعد لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي «نحتفل اليوم بمناسبة كريمة لأبائنا وأمهاتنا نستذكر فيها كفاحهم وعملهم المتواصل عرفانا بجميل عطائهم وتضحياتهم منطلقين من مبادئ ديننا الحنيف فلهم منا كل الشكر والعرفان على عطائهم الموصول وفضلهم المحفوظ في ذاكرتنا. وأضاف اللواء معرفي «لقد أولت وزارة الداخلية اهتماما خاصا بهذا الجيل المعطاء وأدرجت في جميع خطط واستراتيجيات الوزارة وذلك ترجمة لأهدافها وتنفيذا لسياساتها في العناية والرعاية الكاملة لكبار السن وقضاء حاجياتهم بسهولة ويسر في جميع قطاعات وزارة الداخلية».

بدوره، ألقى بدر الفضلي كلمة الفرق التطوعية، واكد فيها تجسيد هذه الفعالية احدى صور الشراكة المجتمعية بين مؤسسات المجتمع المدني في خدمة كبار السن، مشيرا الى ان هذه الشراكة عكست مدى اهتمام الكويت بدعم وخدمة المسنين.

ومن ثم قام ممثل راعي الحفل وكيل وزارة الداخلية الوكيل المساعد لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي ورئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين الاستاذ إبراهيم طاهر البغلي بتكريم عدد من قيادي وزارة الداخلية ورؤساء الفرق التطوعية.

