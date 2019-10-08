وطن النهار

يحتفل العالم في الأول من أكتوبر من كل عام باليوم الدولي للمسنين وهي فرصة لإعادة التأكيد على ما يقوم به المسنون من عمل مهم في المجتمع ودورهم الريادي إلا أنهم مع ذلك فئة مستضعفة.

وقد حددت الأمم المتحدة موضوع اليوم الدولي للمسنين لعام 2019 ليكون: «رحلة إلى المساواة بين الفئات العمرية» وهو ما يتوافق ومضمون أجندة التنمية المستدامة بضرورة شمول التنمية للجميع بكل الفئات العمرية، وتمكين المسنين في كل نواح التنمية بما في ذلك تعزيز مشاركاتهم الفاعلة في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

تباينت الزيادة في عدد المتقدمين في السن في الدول العربية لكن المعدل الإجمالي لمن هم فوق 60 عاما بلغ حوالي 6.6% ومن المتوقع ان تصل هذه النسبة لنحو 9.3% بحلول 2030.

ان أهم التحديات التي تواجه الدول العربية في التعامل مع هذه التغيرات السكانية هي نقص الابحاث والدراسات حول فئة كبار السن واحتياجاتهم وديناميكية تلبيتها وادماجهم كفئة مهمة في السياسات والبرامج

وان هناك نقص في البرامج والسياسات المعنية بكبار السن.

إن الدول لديها سياسات للتعامل مع ازدياد أعداد المتقدمين في السن ولكنها غير مفعلة حيث عدم كفاية الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية الصديقة لكبار السن حيث يواجهون حالة من الانكشاف التام في الدول التي تمر باوضاع إنسانية مثل سورية والعراق واليمن وليبيا.

عدم الاستفادة بشكل كاف من المخزون المعرفي والخبراتي لكبار السن بسبب نقص سياسات وبرامج سوق العمل الصديقة لهم،

أن هناك نقص في الكوادر البشرية المتخصصة في رعاية هؤلاء وتوفير خدمات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية حيث تعاني الدول الفقيرة من عدم القدرة على تلبية تكاليف خدمات واحتياجات كبار السن.

لذلك عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في المنطقة العربية على تطوير استراتيجية إقليمية لكبار السن في المنطقة العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ويعمل حاليًا على إنجاز الاطار العملياتي والبرامجي لتنفيذ الاستراتيجية تحت اشراف القطاع الاجتماعي في الجامعة.

كما يتولى الصندوق بالتعاون مع منظمة المرأة العربية تنفيذ دراسة حول العنف الموجه ضد كبار السن في 4 دول عربية هي فلسطين وعمان ولبنان وتونس وسوف تنشر نتائجها نهاية العام الجاري.

ويتعاون الصندوق مع المعهد الدولي للشيخوخة في مالطا لمعالجة تحديات شيخوخة السكان ولتدريب واضعي السياسات على وضع سياسات ملائمة للعمر وفي تنفيذ ورصد خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة التي تم اعتمادها في عام 2002 وتهدف إلى إنشاء «مجتمع لجميع الأعمار» يكون فيه الناس في كل مكان قادرين على التقدم في السن مع الأمن والكرامة وحقوقهم الكاملة.

وان اليوم العالمي للمسنين يهدف الى تذكير الناس باحتياجات المسنين وواجباتهم تجاههم، تدريب موظفين في مجال رعاية المسنين، تشجيع الأطباء على التخصص في مجال طب الشيخوخة. توفير المرافق اللازمة لتلبية احتياجات المسنين (مثل بيت المسنين على سبيل المثال لا الحصر). التوعية بأهمية الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية للمسنين.

حث المنظمات غير الحكومية للاهتمام بالمسنين. إلقاء المحاضرات وكتابة المقالات لتوعية الناس (مهنيين وغير مهنيين) بالتغيرات الجسدية والنفسية الطبيعية التي تحدث مع التقدم بالسن والأمراض الجسدية والنفسية التي يصاب المسنون بها اكثر من غيرهم من باقي الفئات العمرية المختلفة. والعمل على تنظيم المؤتمرات وورشات العمل في هذا المجال.

ورعاية المسنين ليس حدثاً جديداً، ولكنه أمر سماوي دعت إليه الشريعة الإسلامية منذ خمسة عشر قرناً، كما وضعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في16 ديسمبر1919م. القرار91/46 المبادئ المتعلقة بكبار السن منها.. استقلالية المسن.. مشاركته في المجتمع .. وتوفير مصادر دخله،

فرعاية المسنين، حق مكفول شرعاً في عنق الشباب والمجتمع، حقٌ وديْنٌ يجب الوفاء به. حقٌ لطائفة من الناس أفنت عمرها وقدمت الكثير في شبابها وعندما اعتراها الضعف ظلم كبير التخلي عنها، بل وجبتْ رعايتها بكل امتنان وتقدير، وكما يدين المرء يدان.

إن توجه كويتنا الحبيبة في إعطاء الأولوية بشأن تسهيل إجراءات إشهار الجمعيات الأهلية وجمعيات النفع العام المتخصصة يلاقي صدى كبيرا بين المستفيدين من خدمات هذه الجمعيات من فئة كبار السن في الديرة وخصوصا فيما يتعلق بالتنسيق الكامل فيما بينهم وجميع الجهات التي تشرف على رعايتهم ضمانا لحمايتهم، وحتى يتم تحقيق التكامل في منظومة العمل الاجتماعي في الكويت.

وإن الجميع يتفق على أهمية الدور الاجتماعي الذي يجب أن يؤدى من قبل القطاع الخيري والخاص والأهلي لمساندة القطاع الحكومي في تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع التنموية للدولة، وخاصة فيما يتعلق بقضايا كبار السن، ويعتبر ذلك حجر أساس وزاوية في تفعيل دور أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في الدولة من خلال برامج الشراكة الاجتماعية التي سيتم العمل بموجبها في الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين.

وختاما، فإن اليوم العالمي للمسنين.. رعاية دائمة واجبة وليست احتفالية طارئة وفقط ومناسبة اليوم العالمي للمسنين، يجب ألا تكون يوماً في السنة بل كل يوم في السنة.

