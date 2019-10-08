مال وأعمال

كشفت اليوم «طيران الجزيرة»، الشركة الرائدة في قطاع الطيران منخفض الكلفة على مستوى المنطقة والعالم، عن «الدرجة السياحية المميزة» الجديدة التي تقدّم لركابها أسعار تذاكر تنافسية والعديد من الخدمات الإضافية المجانية، علاوة عن وزن 40 كيلوغراماً للحقائب المسموحة.

وقامت الشركة بإضافة هذه الدرجة الجديدة إلى تقسيمة مقصورة طائراتها الجديدة من طراز إيرباص A320neo والتي تتكوّن من ثلاث درجات، ستخدم بها الرحلات إلى لندن اعتباراً من 27 أكتوبر القادم.

وتمنح «الدرجة السياحية المميزة» كذلك مساحة مقعد أمامية وفرة تبلغ 31 بوصة بالإضافة إلى كون المقعد المتوسط خالٍ لتوفير مزيداً من الراحة والخصوصية، وكاونترات مخصّصة لركاب هذه الدرجة لتسجيل حقائبهم، وأولوية الصعود إلى الطائرة ووجبة ساخنة مجانية على متن الرحلة. وتمت إضافة هذه الدرجة الجديدة خلف مقاعد درجة الأعمال.

أما الدرجتان الاخريان فهما درجة الأعمال والدرجة السياحية، حيث توفر درجة الأعمال مقاعد بمساحة أمامية وفرة تبلغ 33 بوصة، بالإضافة إلى 50 كيلوغراماً لوزن الحقائب المسموح به، وأولوية الصعود إلى الطائرة ووجبة ساخنة مجانية على متن الطائرة. وتبلغ المساحة الأمامية للمقعد في الدرجة السياحية 29/30 بوصة، في حين تتوفر للركاب على الدرجة السياحية مجموعة متنوعة من الوجبات من قائمة الجزيرة كافيه.

وستصل رحلات طيران الجزيرة إلى مطار غاتويك - الصالة الجنوبية في لندن، حيث يمكن للركاب أخذ قطار غاتويك إكسبريس للوصول مباشرة إلى وسط لندن. وستقوم الشركة بتسيير رحلاتها يومياً بمواعيد مناسبة تقلع من الكويت في الصباح المبكر للوصول إلى لندن عند وقت الغداء، أو بعد الظهر أيام السبت.

وتخدم «طيران الجزيرة» جميع رحلاتها من مبنى الركاب T5 الخاص بها والذي يوفر تجربة سفر سلسة بفضل 12 كاونتر تسجيل الأمتعة وثمانية أجهزة للتسجيل الذاتي وإجراءات مخصصة لجوازات السفر والكشف الأمني، بالإضافة إلى المحلات والسوق الحرة والمطاعم وخدمة الإنترنت المجانية عند بوابات صعود الطائرة في المبنى. كما تم تخصيص خدمة هاتفية خاص للمبنى على الرقم 176 وفريق للمساعدة والرد على استفسارات الركاب وتوجيههم داخل المبنى.

