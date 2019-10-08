مال وأعمال

يشارك بنك الكويت الوطني في الفعاليات والاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة محافظي البنك الدولي المزمع إقامتها في الفترة من 14 إلى 20 أكتوبر المقبل في العاصمة الأميركية واشنطن.

ويرأس وفد بنك الكويت الوطني رئيس مجلس الإدارة ناصر الساير والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر والرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة جورج ريشاني. وسيشارك الوفد في الاجتماعات السنوية التي ستناقش أبرز التحديات الاقتصادية والمالية وآفاق النمو المستقبلية، وكذلك تسلط الضوء على عدد من القضايا الخاصة بإصلاحات القطاع المالي العالمي. وسيحضر وفد البنك الوطني في عدد من اللقاءات الثنائية الجانبية مع كبار المسؤولين الدوليين على هامش الاجتماعات، التي تقام في ذات الفترة، إذ تسلط الاجتماعات والمناقشات الضوء على أهم وأبرز التحديات التي تشهدها الصناعة المصرفية والمالية حول العالم في الفترة الأخيرة.

كما وسيحضر وفد بنك الكويت الوطني حفل الاستقبال الذي ينظمه اتحاد مصارف الكويت على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجلس محافظي البنك الدولي ويضم كبار المصرفيين والمستثمرين وصانعي السياسات المالية حول العالم.

وسيستعرض صندوق النقد الدولي خلال الاجتماعات السنوية تقريره الدوري حول آفاق الاقتصاد العالمي، حيث سيتضمن رؤى خبراء الصندوق بشأن اتجاهات أداء الاقتصاد العالمي والمخاطر المرتقبة بالإضافة إلى آفاقه المستقبلية وكذلك تقريراً حول الاستقرار المالي في العالم.

وتضم الاجتماعات السنوية لمجلسى محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي كل من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين وذلك لمناقشة أهم القضايا العالمية، ومنها: الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر والتنمية الاقتصادية.

وتشمل الاجتماعات السنوية العديد من اللجان أهمها: لجنة التنمية، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ومجموعة العشرة، ومجموعة الأربعة والعشرين، ومجموعة الثلاثين حيث من المقرر أن يتطرق اجتماع اللجنة النقدية والمالية إلى النظر في تطورات أداء الاقتصاد العالمي واستشراف اتجاهاته المستقبلية وأيضاً ما يرتبط بتطورات أداء الأسواق المالية الدولية وطبيعة المخاطر التي يمكن أن تؤثر في اتجاهات ذلك الأداء بالإضافة إلى مناقشة أهم السياسات التي ينبغي انتهاجها لتجنب تداعيات مثل تلك المخاطر.

وستناقش الاجتماعات السنوية هذا العام العديد من الموضوعات المهمة من بينها تقرير آفاق الاقتصاد العالمي وكذلك تسليط الضوء على ابتكارات التكنولوجيا المالية كعوامل محركة للاقتصادات الشاملة بالإضافة إلى محفزات الاستثمار في الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة.

كما ستناقش تفعيل الاستثمارات المبتكرة والشاملة في مجال الطاقة الشمسية بالإضافة إلى إطلاق العنان لإمكانات رائدات الأعمال من خلال التمويل والأسواق وكذلك تأثير عمليات المؤسسة الدولية على التنمية الشاملة.

