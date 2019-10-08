مال وأعمال

شارك وفد من بنك بوبيان في الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المقرر عقدها في واشنطن في الفترة من 14 إلى 20 أكتوبر الحالي حيث تضم الاجتماعات عددا كبيرا من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية وكبار المسؤولين من القطاع الخاص. وسيتم تكريم بنك بوبيان من قبل مؤسسة (غلوبل فاينانس) على هامش فعاليات الاجتماعات لفوزه بجائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت للعام الخامس على التوالي نتيجة للإنجازات التى حققها البنك في الفترة الأخيرة خاصة ما يتعلق بارقامه وارتفاع حصته السوقية في السوق الكويتي. وكانت مؤسسة غلوبل فاينانس في معرض تعليقها على فوز بوبيان بهذه الجائزة قد أكدت ان «بوبيان» تمكن وخلال فترة قصيرة نسبياً من تحقيق قفزات في معدلات نمو مؤشراته المالية لاسيما الحصص السوقية في واحد من اكثر أسواق المنطقة منافسة.

ويرأس الوفد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي عادل عبدالوهاب الماجد والذي يرأس حالياً اتحاد مصارف الكويت، حيث سيجري الوفد إضافة إلى حضور الاجتماعات والندوات الخاصة العديد من اللقاءات مع الوفود المشاركة لاستطلاع آفاق المستقبل خاصة في ظل التطورات التى يشهدها العالم حالياً.

كما سيشارك الوفد في اللقاءات والاجتماعات التى ستنظمها جهات محلية من بينها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت ووزارة المالية والسفارة الكويتية في واشنطن.

ويتوقع ان تناقش اجتماعات العام الحالي الآفاق الاقتصادية العالمية واستئصال الفقر والتنمية الاقتصادية كما ستعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحافية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.

ويجتمع مجلسا محافظي مجموعة البنك الدولي (البنك) وصندوق النقد الدولي (الصندوق) عادةً مرة واحدة سنوياً لمناقشة العمل الخاص بكل من المؤسستين. وجرت العادة على عقد الاجتماعات السنوية، التي تُنظم عموماً في الخريف في واشنطن سنتين متتاليتين وفي أحد البلدان الأعضاء في السنة الثالثة.

وتتضمن الاجتماعات السنوية اجتماعات لجنة التنمية، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ومجموعة العشر، ومجموعة الأربع والعشرين، والعديد من مجموعات الأعضاء الأخرى. وفي ختام اجتماعاتها، تقوم لجنة التنمية واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، فضلاً عن العديد من المجموعات الأخرى، بإصدار بيانات خاصة بكل منها.

وأثناء الاجتماعات السنوية، يتخذ المحافظون قرارات بشأن كيفية التعامل مع القضايا النقدية الدولية الراهنة، ويعتمدون القرارات ذات الصلة. ويرأس الاجتماعات السنوية أحد محافظي البنك والصندوق، مع تناوب الرئاسة فيما بين أعضاء المجلسين كل عام ويتم انتخاب المديرين التنفيذيين مرة كل عامين كما يتم الترحيب كل عام بأي عضو جديد في البنك والصندوق.

