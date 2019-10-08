مال وأعمال

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، وإحدى شركات مجموعة STC، عن إطلاق حملة توعوية للوقاية من سرطان الثدي تحت مظلة «لأننا نهتم» خلال شهر أكتوبر تزامناً مع الحملة التوعوية العالمية. وقامت VIVA بتغيير صورة الملف على جميع منصاتها في مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بضم شعارها إلى الشعار العالمي للحملة الذي يتمثل بالشريط الوردي، كما ستقوم بنشر نصائح لأطباء متخصصين طوال شهر أكتوبر، تهدف إلى زيادة الوعي حول أهمية الوقاية والفحص المبكر وتثقيف السيدات حول مخاطر سرطان الثدي وزيادة معرفتهن بعلاماته وأعراضه وتمكينهنّ من معرفة طرق الحفاظ على صحة الثدي. وصرّحت دانة الجاسم، مدير عام إدارة اتصالات الشركات في VIVA قائلةً: «نسعى في VIVA إلى تثقيف موظفينا بمعلومات ونصائح قيّمة تشجع على ضرورة الكشف المبكر مما يساعد على تقليل احتمالية الإصابة بمرض السرطان وانتشاره. وتندرج هذه الحملة التوعوية فضلاً عن أنشطة وفعاليات أخرى، ضمن برنامج VIVA للمسؤولية الاجتماعية الذي يدعم مختلف المبادرات في مجالات الصحة والتعليم والبيئة والرياضة وريادة الأعمال، ونحن نتطلع إلى المزيد من الأحداث التفاعلية والمفيدة التي تعود بالنفع على موظفينا والمجتمع».

