مال وأعمال

أعلنت شركة « الركب لخدمات النفط والكهرباء « وأول مصنع كويتي على مستوي الشرق الأوسط متخصص في صناعة وانتاج محطات الوقود المتنقلة عن مشاركتها في معرض ومؤتمر الكويت للنفط والغاز الذي تنظمه جمعية مهندسي البترول تحت رعاية سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول هاشم سيد هاشم وقيادات القطاع النفطي في الفترة من 14 إلى 16 اكتوبر الحالي بأرض المعارض.

وصرح رئيس مجلس ادارة شركة «الركب» سعد القطان أن معرض ومؤتمر الكويت للنفط والغاز يحظى باهتمام كبير من الشركات النفطية الوطنية والأجنبية العاملة بقطاع النفط والغاز والصناعات اللاحقة المتعلقة بالقطاع للمشاركة بقوة في فعالياته، مؤكداً أن المعرض والمؤتمر يعد حدثا هاماً حيث يشهد تسابقا ملحوظا من قبل الجهات المهتمة بالمشاركة فيه محليا واقليمياً وعالمياً نظراً لما له من أهمية وخصوصية في مجالات النفط والغاز والطاقة.

وأكد القطان في بيان صحافي أن مشاركة «الركب» في معرض ومؤتمر الكويت للنفط والغاز،يأتي ايمانا منها لما يحظى به المعرض من اهتمام قادة ورؤساء الشركات العالمية، والخبراء وأصحاب الأعمال في قطاع النفط والغاز والطاقة، ونظراً لاستشراف الحدث لآفاق المستقبل من خلال الموضوعات الجادة التي يطرحها للنفاش، والمتعلقة بمستقبل الطاقة في المنطقة الاقليمية والعالم.

