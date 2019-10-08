مال وأعمال

استعرض مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ

د. مشعل الجابر اهم التطورات على مستوى الجهات الحكومية والمالية وذلك لتفعيل اطر جذب الاستثمارات الأجنبية للكويت، مؤكداً ان الجهود التي تبذل من اجل رفع اسم الكويت عالمياً بدأت تؤتي ثمارها من خلال تحسين مؤشرات الكويت في بيئة الأعمال والتنافسية.

واضاف الشيخ مشعل خلال اجتماع اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية والتي عقدت اول من امس في مقر الهيئة، أن الكويت مقبلة على تطوير اعمال وبناء مشاريع وتطور وانتعاش اقتصادي يدعونا جميعا لتعزيز تضافر الجهود والتعاون تحقيقا للأهداف المنشودة.

خارطة طريق

وقال الشيخ مشعل خلال مناقشته ملامح خارطة الطريق للفترة المقبلة ان جذب رؤوس الاموال وخبرات الشركات العالمية للاستثمار يرتبط بجود بيئة اعمال متميزة وسهلة وغير معقدة وكذلك تمتلك التكنولوجيا الالكترونية وهو ما تحقق فعليا بجهود المسؤولين داعيا إلى المزيد من التطوير في جميع الجهات الحكومية متوجها بالشكر لتعاون الجميع وحرصهم، كل في موقعه، من اجل دعم الجهود التنسيقية التي تقوم بها الهيئة في اطار اللجنة الدائمة لرفع اسم الكويت في المؤشرات الدولية وتعزيز سمعتها كموقع جاذب للاستثمار

بيئة اقتصادية سليمة

وألمح الى ان الجهات الحكومية المختصة تسعى لتوفير بيئة اقتصادية سليمة ومناسبة تشجّع على الاستثمار في الكويت، وقد عززت تلك الخطوات موقع الكويت لدى لجهات المعنية برصد التطورات ومتابعتها ما يعني اننا نسير على الطريق الصحيح، معرباً عن امله ان ترتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في الكويت متوقعا مضاعفتها خلال السنوات القليلة في ضوء تحسن مؤشرات الاعمال وافتتح الاجتماع رئيس اللجنة الدائمة مدير عام هيئة تشجيع الاستثما ر المباشر الشيخ د. مشعل جابر الاحمد الصباح مرحبا بالحضور وشاكرا لهم جهودهم التي انعكست في الاعلان الذي صدر أخيراً من فريق تقرير الأعمال لدى مجموعة البنك الدولي والمتضمن دخول الكويت ولأول مرة من ضمن اكثر 20 دولة تحسناً في مؤشر سهولة ممارسة انشطة الأعمال 2020. موكداً على اهمية مواصلة وتكثيف الجهود والتعاون التام بين جميع الجهات ونشر الأصلاحات والتحسينات والتسهيلات لتصل لجميع متلقي الخدمة من المواطنين للمحافظة على التقدم وتحقيق الغاية نحو الوصول للاصلاح المنشود. شارك في الاجتماع الاعضاء الممثلين لكل من بلدية الكويت، بنك الكويت المركزي، الادارة العامة للجمارك، هيئة اسواق المال، لجنة الكويت الوطنية للتنافسية. وزارة الكهرباء والماء، غرفة التجارة والصناعة الكويت، الأمانة العامة للتخطيط، ووزارة المالية.

