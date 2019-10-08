مال وأعمال

ناقشت الادارة التنفيذية بالصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مجموعة من التحديات الناتجة عن تعثر بعض المشاريع للوقوف على اسباب عدم تطورها او فشلها ومناقشة الجدوى الاقتصادية للمشاريع المستقبلية بما يحقق الهدف من تأسيس الصندوق.

مصادر كشفت لـ«النهار» ان بعض المشاريع التي تعثرت بعضها تعرض للخسائر نتيجة عمليات نصب او اعتماد على آخرين بددوا عائدات واصول المشروع ما يعطي مؤشرا بحدوث اشكاليات مستقبلية في سداد قروض الصندوق وهو ما يعيق نمو الاداء ودعم المشروعات الجديدة.

وافادت المصادر بان ثمة تفاقم تعثر بعض المشاريع ما قد ينتهي لعدم قدرة الشباب على سداد مديونياتهم نتيجة المعوقات المتعلقة بالبيئة التشغيلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمحور في مواد قانون الصندوق التي تحتاج الى تعديل، حتى يتمكن من اداء دوره وتحقيق اهدافه، لافتة الى ان الدفعة الأولى من المشاريع التي تم تمويلها بدأت في مرحلة سداد الأقساط وهناك تعثر او تأخر في السداد من قبل البعض نتيجة عدم تحقيق ارباح مجدية او بسبب الاحتكار والتنافس غير العادل مع المشاريع الكبرى.

والمحت الى ان وزارة التجارة بذلت جهودا لاعادة النظر في القوانين التجارية القائمة واستكمال منظومة التشريعات لجميع بيئة العمل اكثر ايجابية وتحفيزا للنشاط التجاري، الا ان عملية التمويل والاقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتطلب تعزيزالبرامج التدريبية والحملات التوعوية وتوضيح فرص التمويل للمشاريع وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بما يصب في الاقتصاد وجدوى المشاريع لتفادي دخول الشباب في مراحل صعبة بسبب ضعف المناخ التجاري.

