مال وأعمال

ذكرت تقارير ان بنك «إتش. إس. بي. سي» يخطط لخفض ما يصل الى 10 آلاف وظيفة؛ بهدف خفض التكاليف.

ونقلت «فايننشال تايمز» عن مصادر لم تسمها أمس الاثنين، ان الخطة تمثل اكثر محاولات «إتش. إس. بي. سي» طموحاً منذ عدة اعوام لخفض التكاليف.

وأكدت المصادر ان التخفيضات ستركز بشكل اساس على الوظائف التي تتقاضى رواتب مرتفعة.

وأوضحت المصادر ان «إتش. إس. بي. سي» قد يعلن عن خطته لخفض الوظائف حينما يعلن نتائج اعمال الربع الثالث في الشهر الحالي.

وبعد تم تعيين نويل كوين رئيساً تنفيذياً مؤقتاً لـ«إتش. إس. بي. سي» في اغسطس الماضي صرح بأن الأمر يحتاج الى تغيير في القمة من اجل معالجة «بيئة التحديات العالمية». وتراجع سهم «إتش. إس. بي. سي» بنحو 0.2 في المئة.

