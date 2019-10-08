مال وأعمال

ثبتت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تصنيف شركة وثاق للتأمين التكافلي عند الدرجة «B»، فيما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للشركة من «سلبية» الى «مستقرة».

وقالت «وثاق» في بيان للبورصة، ان الوكالة عدلت من نظرتها المستقبلية للشركة بناءً على تحسن مستوى السيولة بها.

وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة بأن الشركة ستحافظ خلال الشهور الـ 12 المقبلة على وضعها التنافسي الحالي، ومستويات كفاية رأس المال والسيولة، في حين تتخذ في نفس الوقت المزيد من الاجراءات للحد من مخاطر محفظتها الاستثمارية.

وتتوقع الوكالة بقاء الشركة غير مقيدة ومستقلة تشغيلياً مع المحافظة على وضع الشركة التنافسي ومستويات كفاية رأس المال والسيولة.

