مال وأعمال

أصدرت هيئة اسواق المال القرار رقم 148 لسنة 2019 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة المصالح الاستثمارية لمزاولة انشطة اوراق مالية.

وحسب بيان للهيئة، منحت الشركة موافقة مبدئية لترخيص مدير نظام استثمار جماعي، ووكيل اكتتاب.

وأشار البيان الى ان تلك الموافقة المبدئية من الهيئة تسري لمدة 6 اشهر قابلة للتجديد تبدأ من اليوم الموافق 7 اكتوبر2019، وحتى 6 ابريل المقبل؛ وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.

وتابع: يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار اليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد من تاريخ اصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد اداء الرسم الواجب عند الترخيص.

ونوهت اسواق المال بأنه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

