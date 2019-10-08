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مال وأعمال

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«البورصة» ارتفعت جماعياً للجلسة الثانية


أنهت البورصة تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 51?4 نقطة ليبلغ مستوى 5720?5 نقطة بنسبة ارتفاع 0?91 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 130?7 مليون سهم تمت من خلال 5712 صفقة نقدية بقيمة 29?16 مليون دينار.
وارتفع مؤشر السوق الرئيس 19?8 نقطة ليصل الى مستوى 4724?08 نقطة بنسبة 0?42 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 66?6 مليون سهم تمت عبر 2553 صفقة بقيمة 3?9 ملايين دينار.
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 66?7 نقطة ليصل الى مستوى 6232 نقطة بنسبة 1?08 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 64?1 مليون سهم تمت عبر 3159 صفقة بقيمة 25?18 مليون دينار. وكانت شركات «بيان» و«بيت الطاقة» و«عقار» و«ايفا فنادق» و«الراي» الأكثر ارتفاعا في حين كانت اسهم «أهلي متحد» و«السلام» و«خليج ب» و«بيتك» و«الدولي» الأكثر تداولا فيما كانت شركات «كامكو» و«قيوين ا» و«يوباك» و«العيد» و«مدار» الأكثر انخفاضا.


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