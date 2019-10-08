مال وأعمال

سجلت 23 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فائضاً تجارياً من التصدير الى افريقيا طبقا للبيانات الصادرة عن «يوروستات» بلغ 152 مليار يورو، بينما بلغت وارداتها 132 مليار يورو.

وتهيمن السلع المصنعة على صادرات الاتحاد الأوروبي الى افريقيا والتي منها الطائرات وقطع غيارها التي كانت صاحبة نصيب الأسد، ولكن انخفضت حصتها من 76% من البضائع المصدرة في عام 2008 الى 70% في هذا العام.

وفيما يتعلق بواردات الاتحاد الأوروبي من افريقيا، فان الفئة الأكثر اهمية هي المواد الأولية للصناعات على الرغم من انخفاض حصتها من 75% في عام 2008 الى 65% في هذا العام، في حين زادت حصة المنتجات المصنعة من 23% الى 31%.

وحازت بلجيكا على الرصيد الأكبر من مردود الصادرات الى افريقيا «3.8 مليار يورو»، تليها المانيا «3.7 مليارات يورو» ثم رومانيا «أكثر من 1.7 مليار يورو».

وسجلت خمس دول اعضاء في الاتحاد الأوروبي عجزاً في الميزان التجاري مع افريقيا، وأكبر الأرصدة السلبية سجلتها ايطاليا «4 مليارات يورو» والمملكة المتحدة «7 مليارات يورو» واسبانيا «9 مليارات يورو».

وبشكل عام، يعد الاتحاد الأوروبي اكبر شريك تجاري لافريقيا، متقدماً على الصين والهند والولايات المتحدة.

وبدءاً من عام 2015، سجل الاتحاد الأوروبي فائضاً تجارياً فيما يتعلق بأفريقيا، والذي بلغ ذروته عند قيمة 28 مليار يورو في عام 2016. ومع كل ذلك، وبسبب الزيادة في الواردات من افريقيا انخفض هذا الفائض الى 18 مليار يورو في عام 2017، لينخفض في عام هذا العام الى مليار يورو فقط.

