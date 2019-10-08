مال وأعمال

اختتمت أمس أعمال الاجتماع الـ 110 للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة في سلطنة عمان، حيث ترأس الوفد الكويتي المشارك معالي وزير المالية د. نايف فلاح الحجرف.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات ذات العمل الاقتصادي الخليجي، وفي مقدمتها محضر الاجتماع الـ56 للجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس، ومحضر الاجتماع الـ73 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، ومحضر الاجتماع السادس للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، اضافة الى محضر الاجتماع (26) و(27) للجنة السوق الخليجية المشتركة ونتائج الاجتماع الثاني والعشرين لهيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون.

وفي تصريح له بعد الاجتماع قال معالي وزير المالية د.نايف فلاح الحجرف «ان الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتعاون المالي والاقتصادي المشترك، والسوق الخليجية المشتركة، كما ناقش عدداً من التوصيات المرفوعة من لجنتي محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، ومناقشة العديد من الموضوعات واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها».

كما تناول الاجتماع نتائج الجلسة النقاشية لوكلاء وزارات المالية بدول المجلس لمتابعة مواضيع السوق الخليجية المشتركة وآليات دعم وتفعيل اعمال لجنة السوق الخليجية المشتركة، وخارطة طريق تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول 2025. واستعراض مذكرات الأمانة العامة بشأن تطبيق القرارات والتدابير الخاصة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والبرامج التوعوية عن أضرار التبغ ومخاطر تناول المشروبات المحلاة، ومذكرة الأمانة العامة بشأن وضع ضوابط موحدة للأدوية والأجهزة الطبية التي تخضع للضريبة بنسبة (صفر) في المئة.

