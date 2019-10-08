مال وأعمال

صرح الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد الحساوي أن الاتحاد سينظم حفلاً على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي تعقد في الفترة بين 20- 14أكتوبر، في واشنطن يوم 18 أكتوبر 2019 في فندق Four Seasons قاعة (Seasons)، في الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة الثامنة مساءً، وذلك حرصا منه على التواجد الفعال في مثل هذه المحافل الدولية.

وسيحظى الحفل بحضور العديد من الشخصيات الحكومية والمصرفية والمالية، حيث يفوق عدد المسجلين للحضور 500 شخصية. وسيتشرف الحفل بحضور وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ومحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار فاروق بستكي وسفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية السفير الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح ، و رئيس اتحاد مصارف الكويت نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في بنك بوبيان عادل عبدالوهاب الماجد وعدد من رؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للبنوك، بالإضافة إلى وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية عدد كبير من أعضاء البعثات الدبلوماسية بواشنطن والمسؤولين الحكوميين وقيادات القطاع المالي والمصرفي من العرب والأجانب. كما سيكون الحفل مناسبة متميزة لحضور ممثلين عن صندوق النقد والبنك الدوليين.

ويحرص اتحاد مصارف الكويت من خلال إصدار عدد خاص من مجلة المصارف على إبراز قوة النظام المالي والمصرفي الكويتي بوجه عام، وتعريف الحاضرين ووسائل الإعلام بمتانة هذا القطاع الذي كان سباقاً في اعتماد وتطبيق المعايير التنظيمية والرقابية الدولية التي عالجت تداعيات الأزمة المالية حتى باتت مصارف الكويت محصنة وقادرة على امتصاص تداعيات الأزمات والتي كان آخرها هبوط أسعار النفط، وذلك في ظل رقابة بنك الكويت المركزي وسياسته النقدية الحصيفة.

ولن يفوت المعنيون الكويتيون التركيز على التصنيفات المرموقة التى تحظى بها وحدات هذا القطاع الحيوي ودور المصارف في تمويل الاقتصاد والتنمية، فضلاً عن تعريف الحضور الدولي بالبنوك الكويتية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وسيتم من خلال حفل الاستقبال، عقد لقاءات للمصرفيين الكويتيين مع نظرائهم العرب والأجانب لنقاش آخر المستجدات المالية والمصرفية، كما انه سيكون فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة سبل التعاون في مجالي التمويل والاستثمار والمجالات الأخرى.

إلى ذلك، فإن الحفل سيكون مناسبة أيضا لإلقاء الضوء على التقدم الذي احرزته الكويت لتعزيز أوضاعها التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتطوير البنى التحتية بما يتسق والرؤية التنموية الشاملة.

ويذكر أنه في فصل الخريف من كل عام، يعقد مجلسا محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اجتماعاتهما السنوية، ويقوم البنك والصندوق بتنظيم عدد من المنتديات لتسهيل تفاعل الحكومات والمعنيين من خبراء البنك والصندوق مع القطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني والصحافيين ومسؤولي القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية وممثلي المنظمات الدولية. ويجري التركيز على مناخ الاقتصاد العالمي وآفاق نموه، وتناقش قضايا التنمية والتمويل والسياسات النقدية والمصرفية. ويبذل القائمون على تنظيم هذه الاجتماعات قصارى جهدهم كي يضمنوا أن الاجتماعات السنوية تتيح منتدى فاعلاً لشرح أنشطة وتحديات ومنجزات المؤسستين.

ويحضر الاجتماعات السنوية حوالي 10 آلاف شخص، من بينهم حوالي 3500 من أعضاء وفود البلدان الأعضاء في هاتين المؤسستين، ونحو 1000 ممثل عن وسائل الإعلام، بالإضافة إلى ما يزيد على 5 آلاف زائر وضيف خاص، يأتون على نحوٍ رئيسي من شركات القطاع الخاص وأوساط العمل المصرفي والمنظمات غير الحكومية. وبالإضافة إلى ذلك، يشارك خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الاجتماعات مع المسؤولين من وفود الحكومات للوقوف على آخر مستجدات الاصلاح في كل بلد حول العالم.

