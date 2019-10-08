مال وأعمال

أعلن بنك الخليج عن انضمام طيران الإمارات إلى شركاء برنامج «Easy Pay» الأول من نوعه في الكويت، الذين يزيد عددهم على 100 شريك تسوق. ويتيح البرنامج للعملاء من حاملي بطاقات بنك الخليج الائتمانية شراء السلع والخدمات من المحلات التجارية المشاركة وتقسيط قيمة مشترياتهم دون أي فوائد أو رسوم على المعاملة.

ومع انضمام طيران الإمارات لبرنامج «Easy Pay»، فقد أصبح بإمكان العملاء الاستمتاع بجدول دفع مرن يمتد لفترة مطولة عند شراء تذاكر السفر، دون أية فوائد أو رسوم على المعاملة. وتعد طيران الإمارات أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، وتسيّر 6 رحلات يومياً انطلاقاً من الكويت إلى دبي، ومنها إلى مختلف محطات شبكة خطوطها العالمية، التي تغطي أكثر من 150 مدينة في 86 دولة عبر القارات الست. وتشغل طيران الإمارات أكبر أسطول في العالم من طائرات الإيرباص A380 والبوينغ 777، ما يوفر للعملاء الراحة في أحدث وأكفأ طائرات الجسم العريض. وقد بدأت طيران الإمارات اعتباراً من مطلع يونيو 2019 تشغيل أحدث طائراتها من طراز بوينغ 777-300ER ذات التصميم الداخلي الجديد والمزودة بأجنحة خاصة مغلقة بالكامل في الدرجة الأولى توفر خصوصية تامة.

وحول ذلك، قال مساعد المدير العام للاتصالات الخارجية في بنك الخليج، السيد أحمد الأمير: «مع انضمام طيران الإمارات إلى المجموعة الكبيرة من الشركات المشاركة في خاصية «Easy Pay» أصبح السفر أكثر سهولة ويسر بالنسبة لحاملي بطاقات بنك الخليج الائتمانية.

