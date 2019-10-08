مال وأعمال

أطلقت شركة الحمراء العقارية، الرائدة في إدارة العقارات، حملة توعوية شاملة بعنوان «ENLIGHTEN YOURSELF »، الهدف منها التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتشجيع النساء للمحافظة على صحتهن. تستمر هذه الحملة طيلة شهر أكتوبر في برج الحمراء للأعمال ومركز التسوق.

وللعام الثاني على التوالي، دعت شركة الحمراء العقارية الجميع إلى المشاركة في ماراثون تستخدم فيه آلة التجذيف المستوحاة من رياضة تسلق قمة الأبراج، ولقبت هذا النشاط الرياضي بــ «The Pink Rowathon». شارك 38 فريقاً و200 متسابق في المسابقة التي أقيمت في 5 أكتوبر من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً في مركز الحمراء للتسوق، وذلك لدعم شهر التوعية بسرطان الثدي. وتم تكليف كل فريق مُكون من 3 إلى 4 أفراد بالتجذيف لمدة 30 دقيقة. وفاز الفريق الأول الذي قطع أطول مسافة بالجائزة الكبرى وهي 3000 د.ك

وشهد الماراثون فوز «Serbian Boyzzz» بالمركز الأول، بمسافة إجمالية بلغت 9,959 كم، بينما حصل فريق «Circuit 965» بالمركز الثاني بمسافة إجمالية بلغت 9,910 كم وحصل فريق «Alpha Squad» على المركز الثالث بمسافة إجمالية بلغت 9,610 كم.

وتم تنظيم الماراثون بالتعاون مع نادي نيون فيتنس Neon Fitness، ومع العديد من العلامات التجارية الرائدة - أديداس، وغراند سينماز، ومركز إعادة التأهيل Disc، و تشيبس ستور Chips Store، ولينز & دينز Linas & Dinas، وكافيه تي جي Tea G Café.

