مال وأعمال

أكدت وزارة التجارة والصناعة عدم إصدار مسؤوليها لأي قرارات في الفترة الاخيرة بخصوص عدم ذبح إناث الأغنام والمواشي، وأنها غير معنية بمثل هذه المسائل التنظيمية.

وأوضحت «التجارة» أنها تبنت في الفترة الاخيرة جملة من القرارات الرقابية التي نجحت من خلالها في ضبط أسعار اللحوم خلال فترة الصيف، رغم التحديات العديدة التي واجهتها وفي مقدمتها قرار أستراليا بعدم تصديرالأغنام للكويت لفترة 3 اشهر الصيف.

وأضافت أنها أدارت بمهنية عالية ملف أزمة توقف استيراد الأغنام خلال هذه الفترة الحيوية التي تشمل عيد الاضحى وما يمثله من زيادة كبيرة في استهلاك اللحوم محلياً، لافتة إلى انه بفضل الإجراءات الاحترازية والمبادرات التي تبنتها استطاعات بالتنسيق مع الجهات المعنية ان تحافظ على أسعار اللحوم من دون أن يطرأ عليها أي زيادة.

وشددت «التجارة» على انها تنسق مع مختلف الجهات المعنية بشكل دائم بما يحمي المستهلك من أي زيادات غير مستحقة في أسعار جميع السلع الاستهلاكية خصوصا الرئيسية منها، مضيفة أنها تحرص على الدوام على تقديم حلول من شأنها ضبط أسعار المنظومة الغذائية في البلاد.

وأكدت أنها معنية من خلال مراقبيها بمراقبة السوق والتأكد من عدم وجود أي زيادة غير مبررة في أسعار اللحوم وغيرها من السلع الاستهلاكية وأنها ستكثف حملاتها على مختلف منافذ البيع للتأكد من استقرار الأسعار.

وأهابت «التجارة» بجميع وسائل الإعلام التثبت من أي معلومة قبل نشرها، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لتزويدها بالمعلومات الصحيحة.