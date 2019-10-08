مال وأعمال

تُنبئ إشارات عديدة بفشل الجولة الجديدة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قبل أن تبدأ، بعد تلميحات من الوفد التجاري الصيني بسحب موضوعات أساسية من قائمة المفاوضات.

وقال نائب رئيس الوزراء الذي سيقود الجانب الصيني في الجولة الجديدة من المفاوضات، إن العرض الذي ستتقدم به بكين هذه المرة لا يتضمن أي التزامات لإصلاح السياسات الصينية الصناعية أو الدعم الحكومي.

وهما من بين الموضوعات الرئيسة التي يصر ترامب عليها في أجندة المفاوضات بين البلدين.

وأشار محللون إلى أن هذه التصريحات تبدو كمحاولة من بكين لاستغلال الضغوط السياسية على «ترمب» في الحصول على تسهيلات خلال هذه الجولة من المفاوضات.

ومن المقرر أن تُعقد الجولة القادمة من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في واشنطن يومي 10 و11 أكتوبر رغم أن آمال تحقيق تقدم تبددت بعد تقرير قال إن المسؤولين الصينيين يريدون أن يكون نطاق مفاوضات هذا الأسبوع ضيقا.