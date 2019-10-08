مال وأعمال

«رويترز»: ارتفعت أسعار الذهب مع توخي المستثمرين الحذر قبل محادثات التجارة الصينية الأميركية عقب تقرير ذكر أن بكين لن توافق على الأرجح على اتفاق تجاري واسع النطاق مع الولايات المتحدة.

وصعد سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1505.38 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0612 بتوقيت جرينتش. وارتفعت أسعار المعدن الأصفر 0.5 في المئة الأسبوع الماضي وسط مخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 في المئة إلى 1511 دولارا للأوقية.

ومن المقرر أن تُعقد الجولة القادمة من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في واشنطن يومي 10 و11 أكتوبر رغم أن آمال تحقيق تقدم تبددت بعد تقرير قال إن المسؤولين الصينيين يريدون أن يكون نطاق مفاوضات هذا الأسبوع ضيقا. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 878.87 دولاراً، وفقدت الفضة 0.1 في المئة إلى 17.45 دولاراً. ولم يطرأ تغير على البلاديوم عند 1665.67 دولاراً.