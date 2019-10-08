وطن النهار

أكد مدير عام البلدية أحمد المنفوحي انه لايوجد اي مانع من اعادة طرح مشروع القرية التراثية الواقع في منطقة شرق، لافتا الى اهمية التنسيق مع وزارة المالية بهذا الشأن للتحقق من عدم وجود اي نزاعات قضائية بين اطراف العقد السابق.

واوضح في رده على كتاب الامانة العامة للمجلس البلدي المتضمن اقتراحاً قدمه 3 اعضاء بشأن دراسة امكانية اعادة طرح المشروع انه لايجوز ذلك حال وجود نزاعات قضائية، وبالتالي لابد من انتظار الفصل فيها تجنباً لتحميل البلدية اي مسؤوليات قانونية.

وجاء في رد المنفوحي انه بالاشارة الى كتاب الامانة العامة للمجلس البلدي رقم (1362) والخاص باقتراح رئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي ونائب رئيس المجلس عبدالله المحري والعضو مشعل الحمضان، بشأن دراسة امكانية اعادة طرح مشروع القرية التراثية الواقع في منطقة شرق - محافظة العاصمة والذي تمت احالته بالجلسة رقم (08/2019).

نفيدكم بأنه وبعد الاطلاع على عقد استثمار المشروع المبرم بتاريخ 24/11/2004 وملحقه المبرم 31/12/2014 يتضح ان مشروع القرية التراثية موضوع الاقتراح قد صدر في شأنه قرار من المجلس البلدي واعمالاً لهذا القرار فقد ابرمت وزارة المالية عقد تصميم وتنفيذ واستثمار مشروع القرية التراثية بشارع عبدالله الأحمد مع شركة القرية التراثية وشركة المستثمر الدولي وذلك بتاريخ 24/14/2004، وقد تم تمديد فترة تنفذ هذا العقد لوجود عوائق خارجة عن ادارة المستثمر. وزاد وبناء على كتاب ادارة الفتوى والتشريع رقم 3790 المؤرخ 1/7/2014 والمتضمن جواز استكمال اجراءات ابرام ملحق وعقد تصميم وتنفيذ واستثمار مشروع القرية التراثية، وان يراعي فيه تمديد فترة التصميم والتنفيذ الى التاريخ الذي تم تسليم كامل المساحة المذكورة بالعقد خالية من العوائق التي منعت المستثمر من مباشرة البدء في التنفيذ والخارجة عن ارادته وبالتالي تمديد فترة الاستثمار، فقد تم ابرام ملحق للعقد بتاريخ 31/12/2014.

واستطرد يقول اذ تم اخطاركم بموجب كتاب وزارة المالية رقم 8714 بتاريخ 7/4/2019 المتضمن توصية لجنة شؤون املاك الدولة والمعتمدة من السلطة المختصة في وزارة المالية بفسخ العقد المبرم مع شركة القرية التراثية وصدور قرار الاخلاء الاداري رقم 4/2019، بما مؤداه أن شركة القرية التراثية وشركة المستثمر الدولي (الطرف المتعاقد مع وزارة المالية) هو صاحب المصلحة في التعقيب على فسخ العقد المبرم معه والمنازعة في قرار الاخلاء الاداري الصادر من وزارة المالية، وهو ما لم تكشف عنه الاوراق المرفقة بكتابكم، الامر الذي يقتضي معه الحال التنسيق اولا مع وزارة المالية حول ما اذا كانت هناك اي منازعات قضائية قد تم طرحها من جانب الطرف المتعاقد مع وزارة المالية بشأن العقد سالف الذكر حتى يمكن اعادة طرح المشروع وفق ما جاء بمقترح اعضاء المجلس البلدي والمتضمن اعادة الطرح في صورة مشاريع صغيرة ومتوسطة لصالح الشباب بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص، وخلص الرد الى انه ليس هناك ثمة مانع من اعادة الطرح على هذا النحو، شريطة التنسيق مع وزارة المالية للتأكد والتحقق من عدم وجود اي نزاعات قضائية بين اطراف العقد السابق سالف الذكر، ولا يجوز اعادة طرح المشروع حال وجود نزاعات قضائية حول هذا العقد حتى يتم الفصل فيها وذلك تجنبا من تحميل البلدية اي مسؤوليات قد تنشأ عن العقد السابق.

