وطن النهار

افتتح مساء امس في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية البرنامج التدريبي الخاص بمشروع «مسح الدخل والانفاق الأسري بدولة الكويت» والتي يتم اعدادها بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والادارة المركزية للاحصاء ومكتب برنامج الأمم المتحدة الانمائي في اطار برنامج التعاون الوطني بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP.

وبهذه المناسبة القى الأمين العام المساعد للدعم الاستشاري التنموي في الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية طلال الشمري كلمة اكد فيها ان اهتمام الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والادارة المركزية للاحصاء بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الانمائي(UNDP) في تنظيم مثل هذا البرنامج التدريبي يأتي بهدف توفير بيانات صحيحة وحديثة وذات أهمية من خلال مسوحات القطاع الأسري التي تعتبر أساسية للحكومات لدعم عملية صنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تحتاج الحكومات الى هذه البيانات في قياس ورصد المستوى المعيشي للسكان وفرص العمل والبطالة والالتحاق بالنظام التعليمي والحالة التغذوية والظروف السكنية وغيرها من الأبعاد المتعلقة بالمستويات المعيشية.

وأشار الى ان حكومة دولة الكويت استخدمت دراسات مسح الدخل والانفاق العائلي في عملية التخطيط واعداد ومتابعة خطة «كويت جديدة»، وفي متابعة أهداف التنمية المستدامة. لافتا ان من أهداف دراسات مسح الدخل والانفاق الأسري توفير البيانات المطلوبة عن الدخل والانفاق لأغراض حساب مؤشرات مستويات المعيشة وتحديد الخصائص السكانية، وتوفير البيانات عن الاستهلاك النهائي والدخل للقطاع العائلي لأغراض الحسابات القومية.

وأضاف: يوفر المسح البيانات المتعلقة بالأوزان التي تعكس الأهمية النسبية لبنود الانفاق الاستهلاكي التي تستخدم في تجميع الرقم القياسي لأسعار المستهلك، كما توفر البيانات اللازمة لأغراض متابعة وتقييم برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك تلك التي تستهدف حل المشاكل الهيكلية الاجتماعية والاقتصادية فضلا عن ان هذا النوع من المسح يحدد الأنماط السائدة للانفاق الاستهلاكي في المجتمع وتأثير المتغيرات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، كما يساعد المسح في حساب متوسط الدخل السنوي للأسر المعيشية والأفراد ويبين العلاقة بين العديد من العوامل الاجتماعية - الاقتصادية بالدخل، مثل المهنة والمستوى التعليمي للعائل الرئيس في الأسرة والبيانات اللازمة لتحليل الخصائص السكانية والأمن الغذائي وتقييم شبكات الأمان الاجتماعي الموجودة، وما الى ذلك.

