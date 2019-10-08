وطن النهار

أكدت رئيس مركز الكويت لدعم قيم العمل الانساني «منار» المنبثق عن جمعية ملتقى الكويت الخيري الدكتورة فاطمة الدويسان أن المركز نظم ندوة ثقافية بعنوان «الاستهلاك مقابل الترشيد في ميزانية الأسرة الكويتية تطبيق عملي» استضافتها باحدى قاعات الأمانة العامة للأوقاف وجاءت ضمن سلسلة اللقاءات والنشاطات للمركز التي تعمل على دعم وتعزيز وغرس القيم في المجتمع الكويتي.

وأوضحت الدويسان في تصريح صحافي أن هذه الندوة تسعى لبيان أهمية الترشيد في ميزانية الأسرة الكويتية مع ذكر سلبيات الاستهلاك والتبذير وذلك عن طريق التطبيقات العملية لهذين النمطين المتضادين، مع التأكيد على الأسرة الكويتية أن تكون في حالة توازن حتى لا تقع في فخ التقتير والشح أو التبذير والاسراف.

وأشارت الى أن الندوة شملت ثلاثة محاور أساسية الأول كان مدخل الندوة حيث تم عرض احدى الدراسات التي قام بها المركز والتي تناولت مفهوم كل من الترشيد والاستهلاك وبينت أن الكثير من الناس يشتكي من غلبة جانب الانفاق على جانب الايراد والتوفير ما يشكل عبئا كبيرا على كاهل الفرد الأمر الذي يستدعي وقفة حاسمة حول ضرورة ترسيخ قيم الترشيد والتوفير كأحد مقومات مبدأ تغيير الميل للاستهلاك أو الانفاق، مدللة على هذا بوفرة الدراسات الخليجية والكويتية على الأخص التي تناولت هذه الأنماط في أدبياتها البحثية.

وبينت الدويسان أن المحور الثاني تربوي بعنوان «الادخار في الأسرة الكويتية بين التربية والثقافة» تناول فيه الدكتور محمد القلاف الادخار في الأسرة الكويتية حول دور الأسرة في تعزيز وغرس قيم الترشيد والتوفير لدى الفرد.

