وطن النهار

أشاد أمين سر جمعية المهندسين المهندس فهد ارديني العتيبي بسرعة تجاوب المهندسين في الهيئة العامة للطرق بانجاز ومعالجة الهبوط الطارئ الذي وقع على الطريق الدائري السادس مساء الأربعاء الماضي، لافتا الى أن التنسيق والتعاون بين وزارتي الأشغال العامة والداخلية حقق انجازا غير مسبوق في مواجهة الحالات الطارئة التي يمكن وقوعها على الطرق.

وقال العتيبي، لقد تابعنا وبكل اهتمام هذا الحادث الطاريء فور وقوعه وأسعدنا سرعة تجاوب فرق وزارتي الأشغال العامة والداخلية، مضيفا أن المهندسين والمهندسات العاملين في هذه الفرق أثبتوا قدرة على التعامل وأنهم مؤهلين لمواجهة مثل هذه الأمور، لافتا الى الشفافية التي تعاملت بها ادارة الهيئة العامة للطرق وتوضيحها لجميع الأمور الهندسية بكل شفافية واطلاع المواطنين على مستجدات الوضع مما ضيق المجال أمام أي مزايدات سياسية أو اشاعات يمكن أن يستغلها بعض ضعاف النفوس، مشددا على ضرورة أن يكون هناك مزيد من الحذر والالتزام بمواصفات التصميم أثناء التنفيذ حتى لاتقع مثل هذه الحوادث التي يمكن تجنبها من خلال تطوير أساليب التصميم والتنفيذ الهندسي في مختلف مواقع العمل.