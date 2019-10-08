وطن النهار

اوضحت ادارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام ادارة السلامة بفرع بلدية محافظة الاحمدي بعدة جولات ميدانية على عدد من الشركات بالمحافظة للتأكد من سريان رخصة السلامة وترخيص التشوين للشركات والحد من استغلال أملاك الدولة.

وفي هذا السياق قال مدير ادارة السلامة بفرع بلدية محافظة الاحمدي م.الحميدي المطيري ان الجولة أسفرت عن تحرير مخالفة لاحدى الشركات بقيمة 95.000 دينار لانتهاء رخصة السلامة وانتهاء ترخيص التشوين الخاص بتلك الشركه وقيامها باستغلال أراضي تابعة لأملاك الدولة بمساحة 9500 م2 تم استغلالها بوضع مكاتب ومخازن، مبينا أن المخالفة جاءت بموجب قرار المجلس البلدي رقم م.ب/148/11/84 وتحرير مخالفة لشركه أخرى بقيمة 6.962 ديناراً لانتهاء رخصة السلامة وانتهاء ترخيص التشوين وقيامها باستغلال أراض تابعة لأملاك الدولة بمساحة 495 م2. ولفت الى أن مجموع قيمة المخالفات على تلك الشركات بلغ 101.962 ألف دينار، مشيرا في هذا الخصوص الى انه لم يتم تحرير مخالفات الا بعد اتخاذ جميع الاجراءات القانونية من توجيه تنبيهات لهم وعدم تصحيح أوضاعهم.