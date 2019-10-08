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وطن النهار

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تحرير مخالفات بـ 101 ألف دينار


اوضحت ادارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام ادارة السلامة بفرع بلدية محافظة الاحمدي بعدة جولات ميدانية على عدد من الشركات بالمحافظة للتأكد من سريان رخصة السلامة وترخيص التشوين للشركات والحد من استغلال أملاك الدولة.
وفي هذا السياق قال مدير ادارة السلامة بفرع بلدية محافظة الاحمدي م.الحميدي المطيري ان الجولة أسفرت عن تحرير مخالفة لاحدى الشركات بقيمة 95.000 دينار لانتهاء رخصة السلامة وانتهاء ترخيص التشوين الخاص بتلك الشركه وقيامها باستغلال أراضي تابعة لأملاك الدولة بمساحة 9500 م2 تم استغلالها بوضع مكاتب ومخازن، مبينا أن المخالفة جاءت بموجب قرار المجلس البلدي رقم م.ب/148/11/84 وتحرير مخالفة لشركه أخرى بقيمة 6.962 ديناراً لانتهاء رخصة السلامة وانتهاء ترخيص التشوين وقيامها باستغلال أراض تابعة لأملاك الدولة بمساحة 495 م2. ولفت الى أن مجموع قيمة المخالفات على تلك الشركات بلغ 101.962 ألف دينار، مشيرا في هذا الخصوص الى انه لم يتم تحرير مخالفات الا بعد اتخاذ جميع الاجراءات القانونية من توجيه تنبيهات لهم وعدم تصحيح أوضاعهم.


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