وطن النهار

بحث وكلاء وزارات التربية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي أمس الاثنين بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى بمسقط اهم المواضيع المحالة اليه من اللجان الوزارية المتخصصة وابرزها تطوير المناهج الدراسية.

ورحب وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج العماني د. حمود الحارثي خلال الاجتماع بوكلاء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون الخليجي العربية.

وبين ان الاجتماع بحث العديد من المواضيع المحالة من اللجان الوزارية الأخرى والمتمثلة بلجنة وزراء الصحة بدول المجلس بشأن مكافحة التبغ ولجنة وزراء الشباب والرياضة بشأن طلب تضمين حصه دراسية رياضية يومية ملزمة لجميع المراحل التعليمية.

كما بحث طلب لجنة المسؤولين عن الاثار والمتاحف في دول المجلس تضمين علم الاثار في مناهج التعليم وكذلك اللجنة الوزارية للحكومة الالكترونية لإعداد وتطوير مناهج دراسية في أمن المعلومات للطلبة.

ومن جهته اشاد رئيس قطاع شؤون الانسان والبيئة بالأمانة العامة د. عادل الزياني بحسن التنظيم والجهود التي تبذلها السلطنة في استضافتها للاجتماع.

واشار الى ان العلم يحتل مكانة بارزة في اهتمامات قادة دول مجلس التعاون، مشيرا الى ان رؤاهم وتوجهاتهم وقراراتهم تستند على ركائز واساسيات التنمية الشاملة المستدامة لتحقيق مستقبل مشرق وغد افضل عن طريق سواعد أبنائها.

ومثل وفد الكويت في الاجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور سعود الحربي ومن المقرر ان يعقد اليوم الثلاثاء اجتماع مشترك لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي ووزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

