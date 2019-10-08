وطن النهار

برعاية وكيل وزارة التربية للتعليم الخاص والنوعي د. عبدالمحسن الحويلة، وبحضور مدير الادارة العامة للتعليم الخاص بالانابة سند المطيري ورئيس مجموعة الجري القابضة طلال الجري وموجه الانشطة الطلابية ماجد بوشهري، أقام التوجيه العام للأنشطة والخدمات المساندة في الادارة صباح أمس احتفالا على شرف العودة الميمونة لوالد الجميع بمناسبة قرب عودة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد من الولايات المتحدة إلى ارض الوطن سالما معافى بعد تماثله للشفاء، وذلك على مسرح مدرسة كمبريدج الانكليزية.

في هذه المناسبة، أعرب وكيل التعليم العام والنوعي د. عبدالمحسين الحويلة في كلمة الحفل: «عن تشرفه بحضور الاحتفالية الجميلة والعزيزة على قلوب الجميع، بمناسبة شفاء والدنا الغالي والد الجميع صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد، ونقول له «اجر وعافية والحمدلله على السلامة، مضيفا «نسأل الله ان يديم على سموه الصحة والعافية ويديم علينا نعمة الأمن والامان».

من جانبه، اعرب مدير عام الادارة العامة للتعليم الخاص بالانابة سند المطيري عن بالغ سعادته بحضوره هذه الاحتفالية الوطنية التي تعكس مدى حب اهل الكويت لقائدهم، مؤكدا اهمية غرس مفاهيم قيم الولاء في نفوس الطلبة من خلال اقامة مثل هذه الانشطة الهادفة، معربا عن شكره وتقديره لكل من شارك واسهم بانجاح هذا الحفل.

هذا وقد شهد الحفل، عددا من الفقرات التي تعبر عن حب الطلاب والطالبات للوطن والامير، حيث شارك الطالبان عبدالعزيز الرشيدي وعبدالله الضويحي بعدد من القصائد الوطنية، كما شاركت طالبات وطلاب كل من مدارس الأوائل وأسرار القبندي والجيل الجديد وأم القرى والنجاة والامتياز بفقرات وطنية، ثم تم تكريم كل من وكيل التعليم الخاص د. عبدالمحسين الحويلة ومدير عام التعليم الخاص بالانابة سند المطيري ورئيس مجموعة الجري القابضة طلال الجري.

