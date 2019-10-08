وطن النهار

انطلقت في فيينا أمس الاثنين اعمال المؤتمر الاول لمبادرة التعليم من اجل العدالة للتثقيف حول سيادة القانون بمشاركة وفد كويتي من الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة».

ويبحث المؤتمر الذي تنبثق اعماله عن مؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد برنامج التعليم من اجل العدالة ومنع الجريمة وسيادة القانون في مختلف المستويات التعليمية. كما سيناقش كيفية بناء الجسور والتواصل لتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات الصلة واقتراح طرق مبتكرة لتمكين الجيل الجديد من صناعة التغيير الى جانب بحث المبادرات التعليمية المبتكرة.

ويشارك في المؤتمر الذي يستمر ثلاثة ايام اكثر من 200 شخصية دولية معنية بالتعليم والعدل ونخبة من خبراء التعليم من مختلف دول العالم.

