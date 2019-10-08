وطن النهار

نفذت جمعية الرحمة العالمية حملة طبية لمكافحة امراض العيون في اليمن، وذلك في محافظة الضالع، استفاد منها اكثر من 300 حالة.

في هذا الصدد، قال رئيس القطاع العربي في الرحمة العالمية بدر بورحمة: ان الجمعية اجرت 300 عملية للعيون بواقع 40 ديناراً لكل عملية، مبيناً ان هذه الحملة تأتي في إطار الجهود الخيرية الإنسانية لجمعية الرحمة العالمية في اليمن.

وأضاف ان هذه الحملة تهدف للمساهمة في القضاء على العمى وأمراض العيون ضمن الجهود الإغاثية الإنسانية المختلفة المنفذة في الجمهورية اليمنية، التي من شأنها ان تسهم في التخفيف من معاناة الكثير من المرضى وخاصة النساء والأطفال غير القادرين على تحمل تكاليف العمليات الجراحية، كما يسهم تنفيذ مثل هذه المخيمات الطبية في حلِّ بعض المشكلات الصحية في اليمن، التي تعاني حالياً بشكل كبير من الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها حالياً. وذكر بورحمة ان هذه الحملات تأتي في إطار تعزيز روابط العمل التنموي والخيري بين الجمعيات الخيرية، وذلك بالمشاركة في تنفيذ المشروعات الخيرية المختلفة. وأوضح ان الحملات التي تقوم بها الرحمة العالمية لمكافحة امراض العيون في اليمن تمثل عملاً خيرياً نوعياً، وقد وجدت صدى واسعاً على مستوى المحافظات اليمنية، كما انها اسهمت في علاج الكثير من المرضى الفقراء والمحتاجين من الرجال والنساء والأطفال من الحالات المرضية المزمنة.

