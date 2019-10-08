وطن النهار

أكدت وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري أن المؤسسة تسارع بخطى ثابتة ورؤى واضحة الى مواكبة احتياجات المواطنين بتوفير المساكن الكافية التي تتوافق مع زيادة الطلبات الاسكانية عاماً بعد آخر.

وقالت الوزيرة بوشهري بمناسبة اليوم العالمي للاسكان ان استراتيجية المؤسسة العامة للرعاية السكنية تتطابق مع منهجية الحكومة وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في تطوير المشاريع الاسكانية الضخمة الحالية والمستقبلية، حيث يأتي دور المؤسسة التزاماً بما حرص عليه الدستور الكويتي وقوانين الرعاية السكنية من مسؤولية تبني قضايا الأسرة واحتياجاتها وفي مقدمتها الرعاية السكنية. وأوضحت أن خطة المؤسسة لا تقف عند توفير المسكن لأعداد المواطنين المدرجة طلباتهم حالياً على قوائم الانتظار بل والنظر في احتياجات الأجيال القادمة، لذا كان من الضروري تسريع خطوات تنفيذ المشاريع الاسكانية بما فيها المدن الجديدة متكاملة الخدمات.

وأشارت بوشهري أن المؤسسة أحدثت نقلة نوعية وحضارية في مجال الرعاية السكنية في الكويت من خلال مرونة الاجراءات وتدشين الخدمات الالكترونية وتوافر الخبرات لا سيما الوطنية منها وتنوعها ما يُسهل ويُدعم تنفيذ المشاريع والذي سيؤدي حتماً الى انعاش القطاع الخاص الوطني بكل قطاعاته، خاصة قطاع التشييد وصناعة البناء ويفتح الباب أمام فرص الابداع والتجديد وكلها تصب في خدمة المواطن دون تكاليف اضافية عليه وتقلص فترات الانتظار للمواطنين المستحقين للرعاية السكنية، اضافة الى ايجاد موارد مالية جديدة ما يخفف عبء تمويل المشاريع عن كاهل الدولة.

وأضافت: لا يفوتنا في هذا الصدد الاشارة الى دور بنك الائتمان الكويتي وهو الذراع الآخر لتوفير الرعاية السكنية في الكويت حيث يأتي الدور المتكامل والحيوي للبنك في تنشيط انجاز عمليات بناء القسائم وشراء الشقق وتوسيع وترميم المساكن القائمة وتوفير القروض للمرأة الكويتية للشراء والبناء.

وأكدت بوشهري أن التحديات كثيرة والمهام كبيرة وليس أمامهم الا مضاعفة الجهود، وتحقيق المزيد من الانجازات التي يستحقها في حاضره ومستقبله داعية الله عزوجل أن يحفظ الكويت وشعبها تحت قيادة أمير البلاد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين. الى ذلك اكدت وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة جنان رمضان أول من أمس الاحد اهمية بحث الاستراتيجيات والدراسات والرؤى العالمية لتطوير قطاعات الطرق والبنية التحتية والنقل البري.

جاء ذلك خلال مشاركة رمضان التي ترأست الوفد الكويتي لحضور حفل افتتاح الدورة الـ26 للمؤتمر الدولي للطرق الذي انطلقت فعالياته في مركز ابوظبي للمعارض (ادنيك) بمشاركة 40 وزيرا وممثلين عن 120 دولة و151 شركة عارضة.

