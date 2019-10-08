وطن النهار

قال بدر المبارك رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لكفالة الأسر المتعففة بأن الجمعية تجهز لاقامة معرض لكسوة الشتاء يستهدف الأسر المتعففة داخل الكويت بهدف رسم البسمة على وجوههم وتزويدهم بما يلزمهم في الشتاء من ملابس وكسوة تقيهم البرد وتسترهم في معيشتهم.

وبين المبارك بأن الجمعية ورغم حداثة تأسيسها الا أنها استطاعت أن تستكشف بكل مهارة الحاجات الأساسية للأسر المتعففة داخل الكويت وخصوصا تلك التي ترعاها الجمعية مشيرا بأن الجمعية ولغاية الآن ترعى أكثر من ما يزيد على 1400 أسرة وتقدم لهم المساعدات الممكنة.

وأردف بأن الجمعية وبالتنسيق مع فريق كسوة الخير التطوعي ضمن تعاونهما الاستراتيجي ستسعى لتنظيم معرض يضم الحاجات الأساسية لكسوة الأسر المتعففة داخل الكويت مبينا أن الجمعية والفريق التطوعي الخيري العامل معها يستهدفان تغطية حاجات 1500 أسرة متعففة مشيرا بأن معرض كسوة الشتاء يعتبر الباكورة الأولى لهذا التعاون.

