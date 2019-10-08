وطن النهار

في اطار الحملات التوعوية التي ترعاها وزارة الداخلية بمشاركة وزارتي التربية والاعلام، أكد مدير العلاقات العامة والتوعية المرورية بوزارة الداخلية النقيب عبدالله بو حسن، ان الداخلية تحرص كل عام على مشاركة الطلبة في بدء العام الدراسي الجديد، مشيرا أن هذه الحملات تسهم بمواكبة الطلبة وترفع من معنوياتهم بالعام الدراسي الجديد.

وقال بو حسن خلال الحملة التوعوية لمدرسة عمر بن العاص التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية، أن الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة للمرور خلال حملتها التوعوية بتقديم نصائح وارشادات بشأن التوعية المرورية والأمنية للطلاب ولتعزيز المفاهيم الصحيحة لأبنائنا الطلبة، لافتا ان وزارة الداخلية تحرص دائما على تنظيم حركة السير أمام المدارس وذلك لجذب انتباه الطلاب لما يقوم به أفراد الشرطة وحرصهم على أمنهم وسلامتهم.

وأكد على أهمية أن يتعرف أولئك الطلبة على أفراد وزارة الداخلية وآلياتهم والعمل الهام الذي يقومون به بتنظيم حركة سير المرور وتقديم المساعدة لكل شخص قد يحتاج الايعاز والارشاد بما يخص السلامة المرورية، مشيرا الى استمرار وزارة الداخلية مستقبلا بالتعاون مع وزارة التربية باطلاق المزيد من الحملات التوعوية لأبنائنا الطلبة تشمل مفاهيم وارشادات جميع قطاعات وزارة الداخلية.

