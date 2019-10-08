وطن النهار

أكد رئيس مجلس ادارة النادي العلمي طلال الخرافي حرص النادي على تكثيف الجهود لتخريج اجيال جديدة من الغواصين والارتقاء بهم وفقا للاسس الدولية والقواعد الاحترافية للنهوض برياضة الغوص في البلاد.

واكد الخرافي في بيان صحافي أول من أمس الاحد عقب زيارة المدير الاقليمي لمنظمة مدربي الغوص المحترفين الدولية (بادي) لمناطق اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا الايطالي تيو برامبيلا للنادي وعقد الندوة السنوية لتحديثات المنظمة ان «رياضة الغوص في الكويت شهدت تطورا كبيرا في الفترة الاخيرة».

وهنأ نائب مدير مركز النادي العلمي للسباحة والغوص الكابتن علي النجادة لحصوله على المركز الاول ولقب افضل مدرب على مستوى الكويت لشهر سبتمبر 2019 من حيث تدريب الطلاب من قبل منظمة (بادي).

كما هنأ مدرب الغوص الكابتن عبدالله العبدالله لحصوله على المركز الثاني مشيرا الى ان كل منهما نال لقب (ليدر بورد) وحاز على شهادة تقدير من المنظمة التي تعد الاعرق عالميا في مجال تدريب الغوص.

ورأى ان الندوة تعد الحدث الابرز على صعيد صناعة الغوص في العالم وما يدعو للفخر انها اقيمت للمرة الرابعة في النادي كونه احد مراكز التدريب الحائزة على تصنيف 5 نجوم من المنظمة.

من جهته اشاد برامبيلا في كلمة خلال الندوة بمستوى الغواصين الكويتيين منوها بتزايد عدد المشاركين منهم بدورات المنظمة الاحترافية خلال السنوات الاخيرة.

