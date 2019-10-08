أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتين مماثلتين.

كما بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة عيد ميلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية ومشيدا سموه بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الكويت بروسيا الاتحادية ومؤكدا التطلع المشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما راجيا سموه للبلد الصديق كل التقدم والازدهار وللعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء. وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتين مماثلتين.

