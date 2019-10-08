loader

أول النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

القيادة السياسية عزت السعودية وهنأت الرئيس الروسي


بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتين مماثلتين.
كما بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة عيد ميلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية ومشيدا سموه بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الكويت بروسيا الاتحادية ومؤكدا التطلع المشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما راجيا سموه للبلد الصديق كل التقدم والازدهار وللعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء. وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتين مماثلتين.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة