أول النهار

لندن - «كونا» دعت سفارة الكويت لدى المملكة المتحدة مواطنيها في لندن الى توخي الحذر والابتعاد عن اماكن الاحتجاجات والمظاهرات التي ستنظمها منظمة بيئية لمكافحة التغيير المناخي.

وشددت السفارة في بيان على اهمية التزام المواطنين بتعليمات الشرطة البريطانية والابتعاد عن اماكن هذه التجمعات والتي ستكون في وسط العاصمة لندن وتستمر من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء.

وطالبت السفارة جميع المواطنيين في حال تعرضهم الى طارئ الاتصال فورا بالسفارة على الرقم 02075903400، مشيرا الى ان موظفي الشؤون القنصلية يعملون على مدار الـ24 ساعة وعلى اتم الاستعداد لتقديم كل الدعم والرعاية للمواطنيين في كل الاوقات.

وكانت مجموعة من المنظمات البيئية والمنضوية تحت حركة (ايكستنشن روبيليون) قد دعت الحكومة البريطانية لإعلان حالة طوارئ بيئية وخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2025.

ونظمت المجموعة احتجاجات كبيرة في ابريل الماضي شارك فيها آلاف من المتظاهرين على مدار اسبوع كامل اثرت على حركة المرور بشكل كبير بكبرى شوارع العاصمة الحيوية كما ادت الى تعطل النقل العام بعد ان اعترض متظاهرون قطارات الانفاق (مترو) بينما اغلق اخرون مداخل بعض المحطات الرئيسية ونفق امام مطار (هيثرو).

واعتقلت الشرطة البريطانية في احتجاجات مكافحة التغير المناخي في ابريل الماضي مايقارب 963 شخصا.

