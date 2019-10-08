أول النهار

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:

استهل مجلس الوزراء أعماله بالترحيب بعودة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بعد مشاركته في اجتماع الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في نيويورك أخيراً ممثلاً لصاحب السمو الأمير،

وقد أحاط سموه المجلس علما بنتائج مشاركته في أعمال الدورة وبفحوى اللقاءات والمحادثات التي أجراها مع عدد من رؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة على هامش أعمال الدورة والتي تناولت سبل تطوير علاقات التعاون القائمة بين الكويت وكل من هذه الدول الشقيقة والصديقة بما يخدم المصالح المشتركة بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك.

ومن جانب آخر، أحيط المجلس علماً بالتوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير الدوري المقدم من الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن المديونيات المتراكمة والغير محصلة عــن فترة 6 شـهور مـن 1 /4 /2019 وحتــى 30 /9 /2019، وبالإجراءات المتخذة من قبل الهيئة في سبيل تحصيل تلك المديونيات.

ثم تدارس المجلس توصية اللجنة بشأن جهود إعادة التوازن للمالية العامة للدولة وبالملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بهذا الشأن، وقرر المجلس إحالة توصيات لجنة التنمية الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط بشأن كل من: (مشروع ميزانية الدولة والاقتراض الحكومي)، إلى لجنة الشؤون

الاقتصادية بالتنسيق مع لجنة التنمية الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط لوضع برنامج تنفيذي وفق جدول زمني للتوصيات على أن تقدم تقريرها لمجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخه.

كما اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن طلب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اعتماد لائحة مكافآت إصدارات مجلة العربي وملاحقها، وقرر المجلس الموافقة على اعتماد اللائحة لغير الموظفين على أن تصرف المبالغ خصما على الأنواع المختصة

بميزانية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد تابع مجلس الوزراء بقلق الاحتجاجات والمظاهرات في جمهورية العراق الشقيقة وما صاحبها من مقتل العديد من الضحايا، معربا عن ثقته في قدرة الأشقاء في العراق الشقيق

على تجاوز هذه المرحلة الحرجة، متمنيا أن تتضافر جهود ومساعي جميع الأطراف العراقية من أجل التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف بالطرق السلمية بما يحقق الأمن والاستقرار والطمأنينة في جمهورية العراق.

كما عبر المجلس عن أسفه جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت ولاية أوتار براديش في شمال الهند مؤخراً، وما نجم عنها من خسائر مادية وبشرية.

ومن جانب آخر، هنأ مجلس الوزراء عبدالله عبدالله بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية أفغانستان الإسلامية، متمنياً له كل التوفيق والسداد وإلى الشعب الأفغاني الصديق المزيد من التطور والازدهار.

كما أعرب مجلس الوزراء عن استنكاره لحادث الهجوم الذي استهدف مقراً أمنياً

في باريس بالجمهورية الفرنسية يوم السبت الماضي والذي أسفر عن مقتل عدد من أفراد الشرطة، مجددا موقف الكويت الرافض لجميع أعمال العنف والإرهاب مهما كانت دوافعها وأسبابها وأهدافها.

