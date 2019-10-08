الأولى

تقدمت النائب صفاء الهاشم امس باقتراح بقانون حول الحالات التي يجب فيها ترحيل الوافد مع تحديد اقامته في البلاد بـ 5 سنوات قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات أخرى.

واقترحت الهاشم أن يتم ترحيل الوافدين عند انتهاء اقاماتهم، وكذلك العاملين عند غير كفلائهم، والذين تكون مهنهم في الاقامة غير مطابقة للواقع، والعاملين بشكل مباشر أو غير مباشر في مجال التجارة لحسابهم الخاص اذا كانوا من العمالة السائبة الزائدة على الحاجة مع التفتيش على رخص العمل ورخص الشركات لتحديد الوهمي منها.

وشملت حالات الابعاد حسب مقترح الهاشم عمال الإنشاء والتعمير الذين تجاوزت أعمارهم 40 سنة أو يعانون من أي إعاقة أو أمراض حيث يلزم المقترح مقاول المشروع بإخراج العمالة من البلد حال انتهاء المشروع.

وتضمن المقترح ابعاد المعلمين والمعلمات والعمال والعاملات في المدارس الأهلية الذين ليس لديهم إقامة على صاحب المنشأة التعليمية ومنعهم من الاستقدام مرة أخرى.

وقالت الهاشم: في حال تم ترحيل الوافد، يتم ترحيل أسرته معه، مع ترحيل من سبق عليه أحكام قضائية

أو قانونية وإن مضى أو نُفذ حكمها أو عفي عنه، وترحيل الوافد إلى بلاده عند ارتكاب 3 مخالفات مرورية، وكذلك كل وافد انتهت صلاحية إحدى أوراقه أو ثبوتياته ولم يقم بتجديدها.

وطالبت الهاشم بوضع اسم الوافد المرحل على القائمة السوداء ليمنع من دخول الكويت مرة أخرى على ان يتم اعتبار كل من يقوم بتسكين من ليس لديه إقامة نظامية أو يؤوي مخالفين

لأنظمة الإقامة في حكم المتستر ويطبق بحقه القانون. وأشارت الى أن اقتراحها يأتي نظراً لاختلال التركيبة السكانية ووصول المعادلة إلى مؤشر خطير الأمر الذي سبب ربكة كبيرة في المجتمع، وزيادة انتشار الجريمة.<